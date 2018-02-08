Человечество ждут новые угрозы - климат на планете "разнервничался"

8 Февр. 2018 2018-02-09T02:36:20+03:00

Kаждый день в мире какая-нибудь погодная аномалия да случается. И к этому надо привыкать Фото: REUTERS

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Росгидромет опубликовал Доклад о климатических рисках на территории России. Всемирный экономический форум поставил изменения климата на первое место в рейтинге глобальных угроз - даже впереди терроризма. Чего нам ждать? Что происходит с погодой? Об этом рассуждают ведущие российские эксперты.

Убеждать нас в том, что с погодой что-то не то, ученым в общем-то не нужно. Одну только Москву для примера взять: за год нам достались и июньские снегопады, и холодное лето, и декабрьские ливни, и Новый год без снега, и рекордный снегопад в начале февраля. В это время в Сибири трещали даже по сибирским меркам аномальные морозы, Париж страдал от наводнения, в Венеции пересохли легендарные каналы, Испанию засыпало снегом по самые Канары, Карибы до сих пор не могут оправиться от катастрофических ураганов…

Список длинный, каждый день в мире какая-нибудь погодная аномалия да случается. И к этому надо привыкать – тут прогноз метеорологов похож, скорее, на диагноз. Скоро нормальная погода станет новостью. Да, впрочем, уже стала. Снег! Зимой! В Москве! Надо же! Вот это новость! Ну а как не удивляться, если до 5 января его не было.

Скоро нормальная погода станет новостьюФото: REUTERS

Цитата из доклада Росгидромета: «На протяжении 21 века на территории России вероятно нарастание «резкости» выпадения осадков в виде отдельных ливней или снегопадов, рост количества сильных паводков и наводнений, штормовых ветров, колебаний погоды в виде череды холодных и теплых периодов».

Какая же нас ждет погода вместо нормальной?

НЕРВНАЯ: ИЗ ЖАРЫ В ХОЛОД

- То жара, то холод, то экстремальные ливни, то засуха – вкратце так, - четко и кратко констатирует руководитель Росгидромета Максим Яковенко.

- Говорить о том, что мы в России ожидаем каких-то последствий глобального потепления, поздно. Все уже произошло. Будущее уже здесь, - не оставляет иллюзий Владимир Катцов, директор Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова, профессор, член Межправительственной группы экспертов по изменению климата – именно эта группа готовит доклады о глобальном потеплении, которыми пользуются и ученые, и политики. - Хотя происходящее не всегда нам понятно. В морозный день или холодным летом многим хочется поспорить: ну где оно, ваше глобальное потепление, посмотрите в окно! Тем не менее, оно есть. И самое неприятное его следствие – "нервозность" климата, метание из одной крайности в другую. Не надо думать, что аномальная жара – это глобальное потепление, а волна холода или мощные ливни – нет. Крайности, экстремумы - как раз проявления меняющегося климата. Подоплека у них общая.

Дожди и снег страшнее цунами и вулканов.

НЕОБЫЧНАЯ: СНЕГ В ИЮНЕ. ИЛИ В САХАРЕ

- А еще погода становится все более многоликой: случаются события, несвойственные для какой-то точки на Земном шаре или времени года. Эта многоликость тревожна и опасна. Она давно была видна в модельных прогнозах климата, это казалось фантастикой, - продолжает Владимир Катцов.

Далеко ходить не надо: в декабре в Москве шли ливни, а в июне снег. На Рождество выпадал даже в Сахаре. А Москва встречала Новый год без сугробов. Полная путаница времени и места!

На Рождество выпадал даже в СахареФото: REUTERS

- Благодаря этой многоликости есть иллюзия отсрочки. Жарко, горят торфяники – все мобилизуются, начинают говорить о глобальном потеплении. Потом похолодало, и тут же появляется ощущение: ну ладно, авось еще потянем. За эту иллюзию дорого придется платить, - уверен Владимир Катцов. - Понятно, что перед политиками стоит масса важных и срочных задач – террористы, война, голод, финансовые кризисы… Но у климата есть особенность: он влияет на нас не только непосредственно, рекордными снегопадами и аномальной жарой, но климатическая составляющая есть и во всех других проблемах. Голод, эпидемии? Поскребите немножко, и вы найдете среди причин климат. Есть иллюзия, что с адаптацией к изменениям климата можно потерпеть – вот сейчас экономику выправим, а потом за климат возьмемся. Не получится. Другой вопрос, что под флагом адаптации можно тратить огромные деньги. Все решения должны быть основаны на научных исследованиях, иначе деньги эти уйдут на ветер.

В буквальном смысле – на ветер, на дождь, на снег…

Погодных катаклизмов становится больше.

РОССИИ ПРИДЁТСЯ ДУМАТЬ ОБО ВСЁМ

Ладно метеорологи – тут можно списать на то, что они себе цену набивают. Но не только они считают нынешнюю погоду серьезной проблемой:

- Только что появился очередной, уже пятнадцатый по счету, доклад Всемирного экономического форума о всех глобальных рисках. Так вот – в 2018 году, как и в 2017-м, экстремальные погодные явления на первой позиции. Это основной риск для человечества. Терроризм, массовая миграция – следом за погодой. И это оценки почти тысячи очень влиятельных и авторитетных экспертов, - напоминает Владимир Катцов.

Kлимат на планете "разнервничался"Фото: REUTERS

«Экстремальные погодные явления» - это и такие рекордные снегопады, как в Москве, и аномальные морозы либо жара, шторма, ураганы (вспомним недавние «Харви» и «Ирму»), засухи, наводнения, лесные пожары...

- Есть маленькие страны, где климатические угрозы связаны с каким-то одним проявлением. Например, островные государства следят за повышением уровня Мирового океана, для них это критично. Кто-то с тревогой смотрит на ураганы, - продолжает эксперт. - У России с ее огромной территорией и разнообразием климатических условий таких вызовов очень много (от таяния вечной мерзлоты до засух, от наводнений до проблем с насекомыми-вредителями. – Ред). В то же время наша огромная территория – это и ресурс для адаптации (теплеет? Ну и хорошо, меньше денег потратим на отопление. Льды в Арктике тают? Заработаем на Северном Морском пути. И так далее. – Ред). Но его надо уметь использовать, составлять планы действий для разных регионов и отраслей экономики.

Самая большая прибавка - у весны.

- В качестве примера можно привести Японию – страну с очень непростыми природными условиями. Постоянные землетрясения, цунами, снегопады, - добавляет директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд. - Но страна так хорошо и грамотно адаптируется, что экономика там процветает, уровень жизни очень высок. С самым экстремальным климатом можно прекрасно развиваться и жить, вопрос оценки рисков и выбора правильной стратегии.

Человечество ждут новые угрозыФото: REUTERS

ПРОГНОЗИРОВАТЬ НАУЧИЛИСЬ

- Прогноз опасных погодных явлений становится все более качественным. За последние 10 лет лишь один сильный снегопад в Москве не был предсказан заранее – он случился 7 декабря 2009 года. Все остальные были спрогнозированы, - с гордостью сообщил Роман Вильфанд. - Однако на сто процентов точных прогнозов не будет никогда. Элемент хаотичности в атмосфере останется и через сто лет, и через тысячу.

РАЗОГНАТЬ СНЕГОПАДЫ?

И правда: может, эффективнее нам не приспосабливаться, не адаптироваться, не ждать милостей от природы, а перейти в наступление? Вот дожди перед парадами над Москвой разгоняют – может, и с рекордными снегопадами так же поступать?

- Само слово «разогнать» для метеорологии не подходит, оно из лексикона силовых структур, скорее. Способов активно влиять на погоду не так уж много, - рассказывает Вильфанд. – Да, мы занимаемся обезвоживанием облаков, чтобы предотвратить дожди в конкретном месте. Можно сделать так, чтобы исчез туман над аэропортом. Можно и нужно влиять на лавины в горах. А стоит ли воздействовать на более масштабные процессы? Мой ответ – нет.

У нас теплеет быстрее, чем во всем мире.

Во-первых, у каждого свое понятие «хорошая погода». И я сейчас не только о вкусах людей (кто-то солнце жаркое любит, а кто-то морозец), но и о потребностях разных отраслей экономики. И договориться чохом – давайте делать вот такую-то погоду – вряд ли получится.

Во-вторых, у человечества просто нет возможности выработать энергию, сравнимую с мощью одного циклона (а снегопады и ливни именно по «вине» циклонов случаются). Энергия молодого, только что зародившегося циклона, примерно такая же, как у 12-15 бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки. А энергии, сравнимой с крупным циклоном, у людей нет. К счастью.

И потом, существует конвенция ООН, которая запрещает воздействовать на погоду в военных или «иных враждебных целях». Слухи есть - то про эксперименты американцев на Аляске, то у нас в Нижнем Новгороде - но они вызывают только улыбку.