В Севастополе руины древней хоры превратят в Античный сквер

8 Февр. 2018 2018-02-08T14:19:40+03:00

Так сейчас выглядит пустырь, где раньше была древняя усадьба. Фото предоставлено Региональной общественной организацией «Развитие севастопольских парков «Севпарки»

Благоустройство заброшенной территории, где в IV в. до н.э кипела жизнь, проведут на средства Фонда президентских грантов

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Сейчас на этом пустыре в районе улицы Челнокова и проспекта Античный местные жители выгуливают собак, молодежь устраивает посиделки, оставляя после себя груды мусора. И мало кто знает, что именно здесь в античные времена красовалась хора* Херсонеса с винодельней, а в 988 году, по преданиям, князь Владимир принял крещение.

- В античные времена к полису примыкала огромная сельскохозяйственная округа - хора, которая снабжала город продовольствием. Центральные объекты хоры - усадьбы - разбросаны по всему современному Севастополю, и, несмотря на колоссальную историческую значимость, находятся в плачевном состоянии и нуждаются в защите и бережном развитии, - рассказывают активисты общественной организации «Развитие севастопольских парков «Севпарки».

Общественники вместе с сотрудниками музея-заповедника «Херсонес-Таврический» не раз расчищали усадьбы от гор мусора, но они, словно головы Змея Горыныча, вырастали снова и снова. С проблемой решили справиться по-другому.

- Мы решили заняться благоустройством усадьбы надела № 9 хоры Херсонеса, которая была сооружена в конце IV века до нашей эры. Известно, что центром постройки был большой двор, по периметру располагались хозяйственные помещения с пифосами для хранения вина и сельхозпродукции, функционировала также винодельня. А в западном углу находилась трехэтажная башня. Пустырь может стать в будущем отличным местом для прогулок. Здесь античная дорога, вид на море. Мы разработали проект, который предполагает расчистку местности от мусора, организацию дорожек, установку скамеек, создание смотровой площадки. Все конструкции будут деревянные, легкие и впишутся в ландшафт, - рассказывает руководитель проекта «Благоустройство Усадьбы надела №9 хоры Херсонеса» Ольга Глухова.

На благоустройство территории активисты получили грант от Фонда президентских грантов в размере почти 1,5 миллиона рублей. Понятно, что нарушать целостность археологического наследия, даже трогать камни или вскапывать почву – нельзя. Это прерогатива археологов, ученых, сотрудников музея Херсонес-Таврический, с которыми общественники тесно взаимодействуют.

Пока не будут восстанавливать и 3-этажную башню. Археологи здесь, скорее всего, продолжат раскопки, которые проводились в 1974-1982 годах в рамках экспедиции Института археологии АН СССР. Находки найдут свое место в экспозиции музея в Херсонесе.

В августе 2018 года состоится официальное открытие обновленной территории хоры. Осенью, по словам общественников, здесь можно уже будет проводить экскурсии.

- Севастополь у многих ассоциируется только с флотом. Поэтому, чем больше будет открываться новых, интересных исторических объектов, тем больше туристов это привлечет в город. Понимание истории, неизведанные ранее ее страницы - это очень важно для людей, - поддерживает идею разработчик авторских экскурсий по Крыму и Севастополю, историк, краевед Лев Лев.

Многие местные жители, услышав о проекте, предлагают свою помощь. А что, лишние руки не помешают. Тем более, что общественники хотят облагородить как можно больше территории, чтобы получился целый Античный район вдоль берега моря.

*Возделываемая сельскохозяйственная земля вокруг античного города