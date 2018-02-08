Лондонградский «список миллиардеров»: ну, украли $100 миллиардов, что такого? «Нормальные ребята»!

8 Февр. 2018 2018-02-09T01:24:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Бизнес-омбудсмен Борис Титов, который по странному стечению обстоятельств одновременно является сотрудником администрации президента и в то же время кандидатом в президенты (т.е. человеком, который, формально говоря, хочет занять место начальника) назвал имена неких предпринимателей, которые скрываются от российского правосудия в Великобритании и других странах, но «хотели бы вернуться на родину честными людьми».

«Могу еще сказать — это люди, которые не только находятся в Великобритании, есть люди, которые находятся на Северном Кипре, там несколько человек у нас. У нас есть люди, которые находятся в Австрии, на Украине также скрываются от российского правосудия», — сказал Титов на встрече с иностранными журналистами в Москве, отметив, что всего в списке семнадцать человек.

При этом в показанном журналистам списке только шестнадцать имен. Ничего не слышал о большинстве фигурантов, но несколько фамилий мне хорошо знакомы. Например, Алексей Бажанов - выдающийся аферист, которого я упоминал в книге «Охота на банкира». С какой стати Титов относит этого персонажа к числу «предпринимателей»? Свои «капиталы» Бажанов сколотил, занимая пост оруженосца (по табелю о рангах – заместителя) приснопамятной министерши сельского хозяйства Елены Скрынник. В этом качестве он «разводил» банки, набирая кредиты под существующие лишь на бумаге активы, заложенные по десять раз. По моим скромным подсчетам, на этих схемах мошенник наварил как минимум $300 млн. Только у «дочек» ВЭБа - «Связь-банка» и «Глобэкса» - он за откаты взял на свой завод по производству растительного масла в Воронеже более 13 млрд. рублей при выручке предприятия от силы 1,5 млрд. Подкупил он кого-то и в Национальном резервном банке – мы недосчитались «каких-то» 300 млн. Причем в ходе судов наши залоги растворились, а завод попал под управление ставленника… самого же Бажанова!

Титов предлагает его простить. Как и Сергея Капчука, который на момент инкриминируемых ему деяний тоже был не предпринимателем, а чиновником правительства Свердловской области, и именно в этом качестве украл деньги, выделенные железной дорогой на покупку недвижимости в счет погашения долгов перед бюджетом. Или хозяина холдинга «Марта» Георгия Трефилова, который по той же, что и Бажанов, схеме обчистил несколько банков, включая «Сбер» и «Альфу».

Возникают подозрения: а вдруг «подвиги» других подопечных нашего кандидата-омбудсмена менее известны, но не менее впечатляющи? «Нормальные ребята», как сказал Борис Юрьевич в одном из интервью. Ну, подумаешь, в розыске Интерпола. Всякое бывает! Интересно, кто скрывается под семнадцатым, не обнародованным сегодня номером? Может, Андрей Бородин, ныне владелец одного из самых дорогих поместий Англии, а в прошлом - скромный топ-менеджер государственного «Банка Москвы», оставивший в его балансе дыру в пять миллиардов долларов? Или Георгий Беджамов, укравший у клиентов Внешпромбанка четыре миллиарда? Анатолий Мотылев, обокравший шесть банков и пять пенсионных фондов на $3 млрд.?

«Выборочная амнистия» по отношению к таким персонажам, как Бажанов – это поощрение для новых «бажановых». Это значит, что можно украсть миллиард, отъехать в Лондон, а потом «за мзду малую» получить индульгенцию. Так что? Дадим эту индульгенцию нескольким сотням «банкиров», которые за последние 10-12 лет украли из преднамеренно обанкроченных российских банков более $100 млрд.?

Волнения среди лондонградской публики можно понять – как раз на прошлой неделе в Великобритании вступил в силу новый закон об «ордерах на состояние непонятного происхождения», который позволит властям накладывать арест на активы иностранцев, включая недвижимость, на сумму свыше £50,000 (сущие копейки для наших «беженцев»), пока их происхождение не будет должным образом объяснено. Если не удастся объяснить, что состояние заработано честным путем, это имущество может быть конфисковано. Далее эти активы могут попасть как в бюджет британской короны, так и в другую страну, если та докажет, что средства на это имущество были добыты незаконным путем, то есть покажет судебное решение в отношении определенного лица и его участия в коррупционных схемах.

По словам министра по вопросам безопасности и экономических преступлений Великобритании Бена Уоллеса, состоятельные иностранные преступники теперь почувствуют «всю силу правительства». Министр также упомянул о деле «Laundromat», когда подставные фирмы, которые базировались в основном в Британии, использовались для отмывания российских «грязных» денег. «Позиция правительства заключается в том, что мы знаем, что они задумали, и мы не допустим, чтобы такое снова произошло», - сказал он.

В этой ситуации надо заниматься не прощением, а, напротив, выстраивать жесткую государственную политику по возвращению похищенных капиталов, объем которых превышает Фонд национального благосостояния России. И предъявлять претензии следует не только к самим беглым мошенникам, но и к тем финансовым учреждениям, аудиторам и юристам, которые помогали им выводить, отмывать, и прятать «грязные» деньги. Это, кстати, отличное поле для взаимодействия с властями стран Запада, какими бы натянутыми ни были наши отношения в геополитической плоскости. Пуритан в коридорах власти Европы и Америки хватает, а на каждого погрязшего в коррупции папу Льва X найдется свой Мартин Лютер.