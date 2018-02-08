Курчатовский институт обещает спасти людей от радиации при полёте на Марс
Как сообщил журналистам президент Курчатовского института Михаил Ковальчук, сотрудники этого исследовательского центра занимаются одним из самых сложных вопросов, который ограничивает экспансию человечества за пределы околоземной орбиты.
Главная проблема, препятствующая «здесь и сейчас» отправить пилотируемую экспедицию на Марс — это необходимость защиты экипажа от радиации в многомесячном полёте. Сейчас космонавтов, работающих на Международной космической станции на высоте 413 км, от лучевой болезни предохраняет магнитосфера Земли — так называемые пояса Ван Аллена, нижний из которых отстоит от планеты на 4 тыс. км. Но в дальнем космосе, конечно, такого щита не будет. Поэтому Курчатовский институт проводит комплексные исследования по изучению влияния высокоэнергетических частиц на живые организмы и созданию устойчивых к радиации материалов.
— Технологическая база Курчатовского института позволяет изучать воздействие [радиационного] излучения и частиц всех видов на живые организмы. Мы можем определить, как они влияют на стволовые клетки, иммунную систему, структуру белка. Также возможно изучать влияние излучений на органы и когнитивные функции человека, чем раньше у нас в стране никто не занимался, — цитирует Михаила Ковальчука газета «Известия».
Последнее время космические исследования (и их пропагандистский эффект) вновь вышли на первый план — так, широкое освещение в крупнейших мировых СМИ получила акция американского бизнесмена Илона Маска, запустившего автомобиль с манекеном на гелиоцентрическую орбиту с помощью собственной тяжёлой ракеты.
Впрочем, подчёркивается в интервью, работы «курчатовцев» могут найти применение и в мирной жизни — для охраны здоровья экипажей атомных ледоколов и в ядерной медицине, когда ранее смертельные болезни, такие как рак, становятся излечимы с помощью малых доз радиации.