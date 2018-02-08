2018-02-08T16:42:49+03:00
Наука

Курчатовский институт обещает спасти людей от радиации при полёте на Марс

Пока Илон Маск запускает ракеты с манекенами, московские учёные решают главную проблему пилотируемой космонавтики
Эдвард ЧЕСНОКОВchesnokmedia
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Директор Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук. ФОТО Михаил Метцель/ТАССДиректор Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук. ФОТО Михаил Метцель/ТАСС
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Как сообщил журналистам президент Курчатовского института Михаил Ковальчук, сотрудники этого исследовательского центра занимаются одним из самых сложных вопросов, который ограничивает экспансию человечества за пределы околоземной орбиты.

Главная проблема, препятствующая «здесь и сейчас» отправить пилотируемую экспедицию на Марс — это необходимость защиты экипажа от радиации в многомесячном полёте. Сейчас космонавтов, работающих на Международной космической станции на высоте 413 км, от лучевой болезни предохраняет магнитосфера Земли — так называемые пояса Ван Аллена, нижний из которых отстоит от планеты на 4 тыс. км. Но в дальнем космосе, конечно, такого щита не будет. Поэтому Курчатовский институт проводит комплексные исследования по изучению влияния высокоэнергетических частиц на живые организмы и созданию устойчивых к радиации материалов.

— Технологическая база Курчатовского института позволяет изучать воздействие [радиационного] излучения и частиц всех видов на живые организмы. Мы можем определить, как они влияют на стволовые клетки, иммунную систему, структуру белка. Также возможно изучать влияние излучений на органы и когнитивные функции человека, чем раньше у нас в стране никто не занимался, — цитирует Михаила Ковальчука газета «Известия».

Последнее время космические исследования (и их пропагандистский эффект) вновь вышли на первый план — так, широкое освещение в крупнейших мировых СМИ получила акция американского бизнесмена Илона Маска, запустившего автомобиль с манекеном на гелиоцентрическую орбиту с помощью собственной тяжёлой ракеты.

Впрочем, подчёркивается в интервью, работы «курчатовцев» могут найти применение и в мирной жизни — для охраны здоровья экипажей атомных ледоколов и в ядерной медицине, когда ранее смертельные болезни, такие как рак, становятся излечимы с помощью малых доз радиации.

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