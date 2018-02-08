В России впервые освободили приговоренного к пожизненному сроку

8 Февр. 2018 2018-02-09T01:59:24+03:00

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Ворота колонии смертников «Полярная сова», что в Ямало-Ненецком округе открывались медленно. За ними стоял сутулый пожилой мужичонка с полиэтиленовым пакетом в руках. Сделав шаг за периметр, он оказался первым в России человеком, которому удалось выйти из колонии для приговоренных к пожизненному заключению.

СРОК ПОДХОДИТ

Анвару Масалимову 63 года. Большую часть жизни он провел за решеткой: 15 лет за первое убийство, 26 за второе. В «Полярной сове» Масалимов оказался за жестокую расправу над собутыльником.

В 1991 году задушил знакомого, а потом расчленил тело топором.

Суд признал мужчину особо опасным рецидивистом и приговорил к высшей мере наказания — расстрелу. Он приговор обжаловал. Потом написал прошение о помиловании главе государства. Дальше в России ввели мораторий на смертную казнь. И указом президента казнь заменили на пожизненное заключение. Так душегуб и оказался в «Полярной сове».

Все годы заключения Масалимов активно боролся за свободу: писал жалобы, подавал апелляции. И в конце концов добился своего. В 2016 Президиум Вологодского областного суда решил, что Масалимов достаточно времени провел за решеткой.

Многие решили, что опасного убийцу выпустили досрочно — после 25 лет тюрьмы. Именно после этого срока пожизненно заключенные имеют право проситься на свободу. Как раз сейчас подходит срок в четверть века у первых извергов, которым смертную казнь заменили пожизненным заключением. Неужели нас ждет возвращение маньяков?

ОБРАТНАЯ СИЛА ЗАКОНА

Чтобы понять, почему преступника выпустили на свободу, придется погрузиться в дебри юриспруденции. Осудили его еще по Уголовному кодексу РСФСР, причем признали виновным не просто в убийстве, а с отягчающими обстоятельствами. Во-первых, суд рассудил, что Масалимов был пьян. А во-вторых, его сочли особо опасным рецидивистом — было такое юридическое понятие.

Но вскоре УК поменялся, и такой квалифицирующий признак как «рецидивист» оттуда исчез. Узнав об этом, Масалимов подал кассацию.

- Данный квалифицирующий признак был исключен из дела, равно как и второй — об алкогольном опьянении. Суд счел, что это не было доказано. Поэтому Масалимову поменяли статью со 102 на 103 — убийство без отягчающих обстоятельств, - рассказала «КП» представитель Вологодского областного суда Лариса Новолодская.

А наказание по 103 статье куда мягче. Максимум — десять лет. Но суд посчитал, что менять срок Масалимову не нужно. Мол, пожизненный ему установил не суд а президент, а значит, не юристам его отменять. Кстати, когда зэк подавал жалобу, десять лет он уже отсидел.

- В 2009 году Конституционный суд РФ внимательно рассмотрел эти моменты и вынес решение, что суды все-таки имеют право пересматривать указы президента о замене смертной казни пожизненным заключением, - говорит Новолодская. - Президиум областного суда еще раз рассмотрел дело Масалимова и постановил освободить его с формулировкой «в связи с принятием закона, улучшающего положение осужденного».

В колониях для осужденных пожизненно уже сотни маньяков, садистов и террористов формально имеют право на условно-досрочное освобождение.Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В конце концов в 2016 году убийца оказался на свободе. Куда подался рецидивист, проведший за решеткой четверть века? Известно, что у Масалимова в Башкирии живет родная сестра. Ей он после суда отписал все пожитки. Но в документах «Полярной совы» значится, что заключенный выбыл в Москву.

Интересный вопрос, может ли теперь бывший зэк рассчитывать на компенсацию от государства, раз он пересидел 16 лет? Известно лишь, что уголовник пока за деньгами не обращался.

СВОБОДА ИХ ВСТРЕТИТ РАДОСТНО У ВХОДА?

В таких случаях говорят: снаряд упал в соседнюю воронку. Да, Масалимов вышел в результате пересмотра дела. Но в колониях для осужденных пожизненно уже сотни маньяков, садистов и террористов формально имеют право на условно-досрочное освобождение. Ведь требовать УДО они могут через 25 лет, как раз столько прошло с начала 90-х, когда пожизненным заключением были заменены первые смертные приговоры.

Надо сказать, что своим правом на свободу эти осужденные пытаются активно воспользоваться. Как рассказала «КП» Тамила Дзись, начальник пресс-службы Управления ФСИН по Ямало-Ненецкому округу, где находится колония «Полярная сова», в последние годы в суды поступало уже десятки прошений об условно-досрочном освобождении пожизненников. Ни один не был отпущен - каждый раз в личном деле находились нарушения режима, допущенные осужденными.

- То есть, если в суд поступит ходатайство, в котором нарушений не будет, то осужденный выйдет на свободу?

- Мы выполним решение суда, - уклончиво ответила начальник пресс-службы ямало-ненецкого УФСИН.

По Уголовному кодексу, приговоренный к пожизненному заключению может выйти на свободу, если за время отсидки он не совершил тяжкого и особо-тяжкого преступления, а также при отсутствии злостных нарушений за последние три года. Согласие родственников потерпевших не требуется. Судя по всему, нарушения распорядка - единственное, что отделяет нас от возвращения маньяков. И ручеек прошений превращается в реку. Гарантий, что рано или поздно плотину не прорвет, нет.

- Ходатайств об УДО от пожизненников у нас 20-30 в год, - рассказал «Комсомолке» Олег Димони, уполномоченный по правам человека Вологодской области, где находится знаменитая колония «Вологодский пятак» (ИК-5) на острове Огненный. - Года два назад Белозерский суд поддержал прошение одного из таких заключенных. Однако в областном суде это решение было отменено. Мне кажется, если и давать пожизненникам шанс выйти, то нужно создать специальную систему. Пусть они сначала переходят в обычные колонии строгого режима, посидят несколько лет там, потом в колонию-поселение еще на несколько лет... А потом уже можно и вопрос об освобождении рассмотреть.