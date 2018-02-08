2018-02-08T18:06:28+03:00
Общество

Названа самая сексуальная ведущая прогноза погоды

Обладательницей титула стала девушка из Мексики
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Мексиканка Янет Гарсия считается самой сексуальной ведущей прогноза погоды в мире.Мексиканка Янет Гарсия считается самой сексуальной ведущей прогноза погоды в мире.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Мексиканка Янет Гарсия второй год подряд возглавила рейтинг самых сексуальных ведущих прогноза погоды. Благодаря точеной фигуре и обтягивающим нарядам 27-летняя девушка достаточно быстро полюбилась телезрителям.

Сами по себе прогнозы Янет содержат только дежурную информацию о температурных перепадах и возможных осадках по всей стране, однако именно ее анонсы имеют самые высокие рейтинги.

iamyanetgarciaiamyanetgarcia
3
72444 отметок «Нравится»377 комментариевInstagram

Не удивительно, что зрителям Янет Гарсия приглянулась. Девушка тщательно следит за собой, усердно занимается спортом, а выступать любит в исключительно коротких или обтягивающих платьях, передает сайт «Дни.ру».

iamyanetgarciaiamyanetgarcia
#nature #nofilter #hawaii #beautiful Traje de ba o @Yanetgarciacollection Pr ximamente a la venta
104637 отметок «Нравится»636 комментариевInstagram

Добавим, что поклонники Янет имеют возможность любоваться своим купиром не только на телеэкранах, но и в социальных сетях. Например, на страничку ведущей прогноза погоды в Instagram подписаны 5,6 миллиона человек. А чтобы поддерживать интерес поклонников Гарсия не стесняется регулярно выкладывать достаточно откровенные снимки.

iamyanetgarciaiamyanetgarcia
:)
261736 отметок «Нравится»4085 комментариевInstagram
iamyanetgarciaiamyanetgarcia
:)
315278 отметок «Нравится»4248 комментариевInstagram
iamyanetgarciaiamyanetgarcia
)
76464 отметок «Нравится»769 комментариевInstagram
iamyanetgarciaiamyanetgarcia
Happy Sunday Este traje de ba o lo puedes encontrar en @yanetgarciacollection
103226 отметок «Нравится»376 комментариевInstagram
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Ураза Байрам в 2018 году: история и традиции праздника
Ураза-байрам - это тюркский вариант арабского Ид-аль-Фитр, то есть праздника разговения. Проще говоря - это торжество по случаю окончания поста в священный месяц Рамадан. Рассказываем как правильно его отметить в 2018 году
Новости 24
Пользователи Facebook осудили Порошенко за посещение Венского бала
Внука диктатора Франко в Испании отправили в тюрьму
Небензя назвал позорной клеветой обвинения РФ в причастности к химатакам в Сирии
В Подмосковье пять человек пострадали при взрыве газа
Сотрудника спецслужб Португалии отправили в тюрьму за шпионаж в пользу России
Госдеп заявил о желании США восстановить отношения с Россией
Американские фондовые индексы вновь рухнули
«Яндекс» начинает продюсировать кино
Ветер раскрыл тайну прически Трампа
С начала конфликта в Донбассе попросили убежище в России 1,7 миллиона украинцев
Росавиация сообщила авиакомпаниям о запрете завышения цен на билеты на ЧМ-2018
США внесли запущенный в космос Tesla Roadster в каталог спутников
СМИ сообщили, что за время президентства Трампа госдолг США вырос на 544 млрд долларов
Twitter получил чистую прибыль впервые за 12-летнюю историю
Мединский назвал самый популярный отечественный музей в 2017 году
Немецкие депутаты пригласили главу Крыма в Германию
Наталья Поклонская презентовала свою книгу