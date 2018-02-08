Названа самая сексуальная ведущая прогноза погоды

8 Февр. 2018 2018-02-08T18:06:28+03:00

Мексиканка Янет Гарсия считается самой сексуальной ведущей прогноза погоды в мире. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Изменить размер текста: A A

Мексиканка Янет Гарсия второй год подряд возглавила рейтинг самых сексуальных ведущих прогноза погоды. Благодаря точеной фигуре и обтягивающим нарядам 27-летняя девушка достаточно быстро полюбилась телезрителям.

Сами по себе прогнозы Янет содержат только дежурную информацию о температурных перепадах и возможных осадках по всей стране, однако именно ее анонсы имеют самые высокие рейтинги.

iamyanetgarcia 3

Не удивительно, что зрителям Янет Гарсия приглянулась. Девушка тщательно следит за собой, усердно занимается спортом, а выступать любит в исключительно коротких или обтягивающих платьях, передает сайт «Дни.ру».

iamyanetgarcia #nature #nofilter #hawaii #beautiful Traje de ba o @Yanetgarciacollection Pr ximamente a la venta

Добавим, что поклонники Янет имеют возможность любоваться своим купиром не только на телеэкранах, но и в социальных сетях. Например, на страничку ведущей прогноза погоды в Instagram подписаны 5,6 миллиона человек. А чтобы поддерживать интерес поклонников Гарсия не стесняется регулярно выкладывать достаточно откровенные снимки.