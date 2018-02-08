2018-02-08T19:02:42+03:00
В мире

Немецкие депутаты призвали запустить международные авиарейсы в Крым

Члены движения «Альтернатива для Германии» требуют снять с полуострова блокаду и выдавать его жителям шенгенские визы
Эдвард ЧЕСНОКОВchesnokmedia
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Немецкие депутаты из партии "Альтернатива для Германии" в Крыму.Немецкие депутаты из партии "Альтернатива для Германии" в Крыму.Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ
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Завершая свой визит в Крым, представители германской консервативной партии предложили открыть авиасообщение между Европой и столицей полуострова. Такое заявление гости сделали вскоре после осмотра нового терминала симферопольского аэропорта, который будет достроен в этом году и сможет принимать международные рейсы. Впрочем, пока что эта возможность чисто теоретическая — Таврида уже четыре года находится в западной блокаде, местным жителям не выдают шенгенские визы. Но и этот вопрос немецкие гости потребовали решить:

— Надеемся, что откроются прямые авиарейсы в Симферополь, чтобы люди, которые хотят провести здесь отпуск, смогли спокойно прилететь сюда из Германии. В свою очередь, и у крымчан должна быть возможность ездить в Германию с российскими загранпаспортами, — заявил член ландтага (регионального парламента) земли Северный Рейн-Вестфалия Рогер Бекамп (Roger Beckamp).

Напомним, с 3 по 9 февраля восемь депутатов от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) находятся с визитом в Крыму, чтобы лично ознакомиться с ситуацией в регионе. Ранее, как сообщала сопровождавшая их «Комсомолка», члены АдГ назвали возбуждённое Киевом уголовное дело за их приезд на полуостров «неконструктивным» и признали за крымчанами право на самоопределение в ходе референдума 2014 года.

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