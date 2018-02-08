2018-02-08T18:17:56+03:00
Наука

"Легенда о Сатоши Накамото": неизвестный программист разгадал самую сложную биткоин-загадку в мире и получил 50 тысяч долларов

30-летний мужчина подобрал ключ к картине-головоломке американского художника и нашёл там 4,87 биткоина
Григорий ПУШКАРЁВ
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Героем, разгадавшим картину-головоломку оказался 30-летний программист под псевдонимом Isaac.Героем, разгадавшим картину-головоломку оказался 30-летний программист под псевдонимом Isaac.
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Секретный код, скрытый в картине американского художника Роба Майерса “Легенда Сатоши Накамото” (псевдоним программиста, который считается основателем биткоина) с доступом к онлайн-кошельку с биткоинами, удалось взломать спустя три года после написания работы. Об этом сообщает Motherboard.

История началась в 2015 году, когда Майерс опубликовал в сети работы своего друга, скрывающегося под ником @coin_artist. Мужчина помог ему закодировать одну из картин: он зашифровал в ней доступ к онлайн-кошельку с 4,87 биткоинами. К 2018 году эта сумма стала равна примерно 50 тысячам долларов (больше 2,5 миллионов российских рублей).

“На картинке закодирована строка двоичного кода, символы которой соответствуют одному из огоньков в пламени по краям холста. Цвет и форма каждого определяли кусок из четырёх символов, которые дополнял код, спрятанный в лентах в каждом из углов. Затем Майерс использовал рукописную программу на Java, которая перевела цепочку нулей и единиц в код биткоин-кошелька”, - рассказал @coin_artist.

Иными словами после того, как все эти коды были разработаны и собраны вместе, пользователь мог перевести всю цепочку нулей и единиц в секретный ключ с помощью простой компьютерной программы. Но сделать это оказалось не так просто.

“Пазлы вроде этого - это не то, что вы можете просто дойти до сути с помощью вычисления - это настоящие головоломки”, - рассказал Питер Тодд, консультант по криптографии.

1 февраля Майерс увидел, что неизвестный решил загадку и перевел деньги с его биткоин-кошелька 1FLAMEN6. Героем оказался 30-летний программист под псевдонимом Isaac. В интервью он признался, что держать биткоины в его стране небезопасно, поэтому пожелал сохранить свою анонимность. Мужчина рассказал, что узнал о головоломке месяц назад, но через три недели добился большего прогресса, чем все крипто-сообщество за последние три года. Он заявил, что зашифрованному в картине ключу предшествовала фраза “b34u7y, правда и редкость”, оставленная там, чтобы сигнализировать о том, что пользователь добился успеха.

Решение самой долгой биткойн-головоломки в мире является таким же умным, как и его создатель. Фраза, закодированная в картине, взята из стихотворения Уильяма Шекспира “Феникс и черепаха”. Стихотворение, как и его автор, является предметом тайны и многих предположений. То же самое можно сказать и о Сатоши Накамото, в честь которого названа была картина. @coin_artist объяснил, что включение строк Шекспира было “важно для меня, потому что они перевернули мою жизнь вверх дном, и я создал эту штуку”.

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