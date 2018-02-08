Снова фейк: США назвали Москву ответственной за очередные химатаки в Сирии

8 Февр. 2018 2018-02-08T18:58:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Эксперты ООН по военным преступлениям начали расследование очередной химической атаки в сирийской Гуте (провинция Дамаск) и Саракебе (город в провинции Идлиб, над которым был сбит российский Су-25). За неделю поступило множество сообщений о том, что на мирное население там якобы были сброшены бомбы с запрещенным хлором. Информацию по социальным сетям распространяли в основном оппозиционные источники, и ее тут же подхватывали ведущие западные СМИ.

- В Восточной Гуте были зафиксированы сразу несколько преступлений - хаотический сброс бомб и заморивание голодом гражданского населения, - сказал председатель Международной комиссии по расследованию в Сирии Пауло Пинейро. Он также рассказал, что в результате авиаударов сирийских ВВС 9 человек в Саракебе попали в больницу, а в Гуте погибли 23 сирийца.

- Мы встревожены сообщениями о продолжении использования хлорного газа против ни в чём не повинных гражданских лиц близ Саракиба, - написала у себя в Твиттере официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт. - Россия должна нести ответственность за то, что в Сирии применяется химическое оружие, и международное сообщество должно преследовать тех, кто несёт ответственность за эти нападения.

Ранее на эту тему высказалась постпред США при ООН Никки Хейли.

- Теперь у нас есть сообщения о том, что режим Асада в последние недели использовал хлор против своих людей. Несколько раз, в том числе вчера.

«ВО ВСЕМ ВИНОВАТА РОССИЯ»

А вот такое заявление на днях сделал Госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

- Москва обязалась позаботиться о химическом разоружении в Сирии. Понятно, что она этого не сделала, - сказал он. - И сейчас Россия блокирует в Совете Безопасности ООН возможность Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) провести расследование по этому инциденту.

КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ

Пока по соцсетям сирийских твиттер- и фейсбук-революционеров распространяется антиасадовский флешмоб (фотографии со студентами и школьниками, закрывающими лица руками в знак протеста против химического оружия), интернет-активисты усомнились в достоверности сообщений о сбрасываемых на мирных жителей снарядах с хлором. Так, на официальном аккаунте сирийской оппозиции в Twitter «Syrian Coalition» 2 февраля был опубликован гневный пост (впоследствии удален) о «новых атаках режима Асада на город Дума». На фото изображен человек, который достает из земли снаряд с хлором. Примечательно, что мужчина в противогазе, но без перчаток.

Участники флешмоба прикрывают лица рукой.

Сообщение о новых химических атаках в твиттере сирийских оппозиционеров было снабжено этой фотографией.

Другой снимок распространило агентство France 24 Arabic. Трое мужчин извлекают снаряд в масках и перчатках - жуть! Но вот четвертый человек на фото вызывает недоумение. То ли ему не хватило противогаза, то ли у него на голове волшебная арафатка, защищающая от токсических веществ.

Этому бойцу противогаз почему-то не нужен. Или просто не достался...

- Всегда, в случае применения хлора, в заряде или контейнере, в котором он находился, остается значительное количество отравляющего вещества, - рассказал «КП» член корреспондент Российской Академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков. - Хлор постоянно парит, поэтому приблизиться к нему без противогаза невозможно. У человека просто начнется сильнейший кашель и слезотечение. Тот, кто попробует взять такой снаряд голыми руками, рискует заработать сильное раздражение. То есть на снимках люди просто берут железки, в которых ничего нет. Это очень банальный и непродуманный фейк.

Кроме того, если речь идет о веществе хлорпикрин, то его используют и в Америке, например. Для разгона демонстрантов. Так что можно и Вашингтон обвинить в использовании против своих граждан химического оружия. В конце концов, сирийская армия и ее союзники одерживают победу над терроризмом. Так зачем же им лишние проблемы из-за химоружия в условиях, когда они и так доминируют?

Но а как же убитые дети на видеороликах в Youtube, спросите вы? Для этого у сирийских боевиков давно поставлено на поток производство фейковых снимков и видео. Работают талантливые гримеры, сценаристы, умельцы по части видео- и фотомонтажа. Недавно в интернет просочились кадры непосредственно самого «фейкодельного» процесса. Так называемый умеренный оппозиционер фотографирует юных актеров, изображающих жертв химатаки. За действом наблюдают другие дети. Все это похоже на мастер-класс для будущих членов "белых касок".

У сирийских боевиков давно поставлено на поток производство фейковых снимков и видео о жертвах среди мирных жителей.

РАССЛЕДОВАНИЯ ООН - ТОЖЕ ВЫДУМКА

Напомним, 4 апреля 2017 года США обвинили Дамаск в химатаке на город Хан-Шейхун. Тогда сообщалось о 80 погибших, около 200 пострадавших. При этом проводить расследование никто не стал. Миссия ООН по установлению фактов даже не посетила место инцидента. Но это, однако, не помешало Соединенным Штатам в ночь на 7 апреля запустить десятки крылатых ракет «Томагавк» по сирийскому военному аэродрому Шайрат.