Между ними тает «Лёд»: Алла Пугачева на премьере выглядела ровесницей Федора Бондарчука

8 Февр. 2018 2018-02-09T01:57:57+03:00

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Светская жизнь в 2018-м году потихонечку набирает свои обороты. Если в музыкальном мире первой ласточкой стала вечеринка, предваряющая премию «Жара», то для киношного сообщества поводом для выхода «в люди» послужила премьера фильма «Лёд». По фойе надо было передвигаться очень аккуратно - чтобы не оттоптать шубы и дорогие ботинки знаменитостям.

Кого тут только не было - и Филипп Киркоров с Игорем Крутым, и Татьяна Навка, которая не могла пропустить фильм о фигурном катании, и Ирина Безрукова, и Оксана Акиньшина, и Мария Кожевникова, Вячеслав Фетисов, Агния Дитковските с мамой, Татьяной Лютаевой…Федор Бондарчук, продюсер ленты, пришел вместе со своей девушкой Паулиной Андреевой. Актриса была в белом топике, брючном костюме и летних туфельках: как только не замерзла? Или «сменку» взяла с собой?

Федор Бондарчук и Паулина Андреева. ФОТО предоставлено организаторами

Татьяна Навка. ФОТО предоставлено организаторами

Алла Пугачева появилась в кинотеатре внезапно, «когда ее совсем не ждешь» - певица вообще редкая гостья на подобных мероприятиях. Но «Лед» решила не пропускать. Пусть даже любимый муж, Максим Галкин, не смог составить ей компанию (примерно в это же время он в образе Елены Малышевой учил бороться с микробами в поездах - снимал видео для своего блога). Примадонна выглядела по-рокерски: «львиная грива», черные очки, блестящая куртка, браслеты. Но на красную (вернее, в честь фильма о фигурном катании, голубую) дорожку она вышла в черном костюмчике. Попозировала с Федором и одним из главных героев фильма. Многие отметили, что и Пугачева, и Бондарчук выглядят примерно на один возраст. И что, видимо, благодаря маленьким детям и заботливому мужу Примадонна действительно счастлива, что, конечно, очень отражается на внешности в лучшую сторону.

Алла Пугачева. ФОТО предоставлено организаторами

После фильма звезды, по новой традиции, оставили свои впечатления о фильме в своих Инстаграмах. Все - сплошь положительные. Даже Алла Борисовна отметилась:

- «Получила огромное удовольствие. Фильм «Лёд» - просто прелесть! Спасибо!». А Филипп Киркоров настолько вдохновился картиной, что решил впустить фигурное катание войдет в жизнь семьи: «Браво, ребята, спасибо за чудесный вечер..! И срочно приведу мою дочь, Аллу-Викторию на этот фильм, ведь лёд и фигурное катание ее манят уже несколько месяцев подряд. И великое искусство Евгения Плющенко и Татьяны Навки стало для нее примером и магнитом все это время, так что … кто знает, кто знает…».

Филипп Киркоров и Игорь Крутой. ФОТО предоставлено организаторами

В широком российском прокате картина стартует 14 февраля.