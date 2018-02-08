В Киеве признались в ликвидации Гиви

8 Февр. 2018 2018-02-08T20:57:33+03:00

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Год назад убили Михаила Толстых, которого весь мир больше знал по его позывному «Гиви». Не справившись с ним на поле боя, враги нашли слабое звено в системе охраны, заложили мину или фугас в кабинете командира батальона «Сомали». Это был праздник на улице киевской хунты, чьи деятели не скрывали своего торжества и поздравляли друг друга. Впрочем, вскоре они опомнились и стали отказываться от авторства ликвидации.

Самый, наверное, умный из них, советник главы МВД Украины Антон Геращенко тогда написал, отводя подозрения от Киева: «Его или ликвидировали российские спецслужбы за ненадобностью или прикончили конкуренты в борьбе за финансовые потоки, зарабатываемые на разграблении Украины». И добавил: «Украинские спецслужбы не получали пока санкции на зачистку».

Место гибели Михаила Толстых ("Гиви") - штаб его подразделения "Сомали".Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Спустя год один из самых активных участников Майдана и пособников нынешних властей Украины, Юрий Бутусов, главный редактор сайта «Цензор.НЕТ», запрещенного в России, рассказал на своей странице в «Фейсбук», как на самом деле украинские диверсанты ликвидировали Гиви.

- Ровно год назад в результате операции украинских спецслужб был уничтожен Михаил Толстых... Сейчас можно сказать, что "Гиви" был в свое время определен как номер один в списке животных, предназначенных к утилизации, - написал он. - Операция планировалась и готовилась два года. Гиви ... предпринимал серьезные меры безопасности, добраться было нелегко.

- Это могла быть и мина. Кем-то установленная, тем, кого провели к "Гиви", кто сумел установить мину и уйти перед взрывом, и активировать бомбу в нужный момент, - в форме предположения раскрывает детали убийства Бутусов и не скрывает своей гордости. - Когда-нибудь об этих событиях будут написаны книги и сняты фильмы, что-то типа «Мюнхена», только куда более драматично и сложно. И об этом узнают как об одной из самых блестящих операций, проведенных патриотами Украины. Страницей истории, которой все мы будем гордиться.

Ошибочка тут вышла. Каяться вы будете и плакать, вымаливая себе в зале суда даже не прощение (прощения не будет), а меньшую меру наказания, не связанную с лишением жизни. И гарантия этого даже не падение Украины в пропасть, в разброд и шатания, не укрепление армий ЛДНР, а то гигантское количество обычных людей, которые пришли проводить Гиви в последний путь, равно, как и ранее пришедших на прощание с Моторолой и его похороны.

10 февраля 2017 г. Донецк прощается с Михаилом Толстых ("Гиви").Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Зал суда - это ведь еще самый гуманный, самый счастливый для убийц Гиви вариант. Разного звания офицеры СБУ и ГУР, переселившиеся досрочно в лучший из миров уже почувствовали это на себе. И вряд ли «ответка» закончится раньше того, чем будут наказаны все причастные.

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Александр ГАМОВ

... Когда в октября 2016-го в Донецке убили Моторолу (Арсения Павлова), я почему-то сразу подумал и о Гиви. Может, потому, что всегда видел их рядом - с Золотыми Звездами Героев ДНР на груди. В зрительном зале Донецкого театра оперы и балета - на концерте Иосифа Кобзона. На небольшом торжестве 23 февраля 2015-го, когда глава Донецкой Народной республики Александр Захарченко вручал 18-летним мальчишкам, прибывшим с передовой, медали ДНР - кажется, они тоже назывались "За отвагу" (подробности)