Кооперация поможет сохранить российские села

9 Февр. 2018 2018-02-09T15:23:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Более 75 регионов, свыше 1,5 тысяч участников, семь тематических площадок, традиционные ремесла и ультрасовременная техника… 8 февраля в Ульяновске стартовал всероссийский форум «Новая кооперация», организаторами которого выступили правительство региона и Центросоюз РФ. Мероприятие стало площадкой, где представители современного кооперативного движения смогли заявить о себе, обсудить с властью насущные проблемы, показать молодежи, что кооперация не только жива, но и достаточно перспективна.

От выпечки до роботов

Главной, но не единственной, площадкой форума стал ледовый дворец «Волга-Спорт-Арена», где развернулось все самое важное и интересное. Там, где обычно кипят хоккейные баталии и коротают выходные любители коньковых пробежек, теперь нечто вроде торговых рядов: тут коробочки с татарским чак-чаком, там - пензенские колбасы, рядом мед из Башкирии, от разнообразия выпечки так и вовсе глаза разбегаются. Впрочем, не все участники форума пожаловали в Ульяновск со сладостями и прочей снедью - оренбуржская делегация, как несложно догадаться, привезла на родину Ленина пуховые платки - тонкие, ажурные, каждый - ручной работы. Как оказалось, вся эта пуховая красота - результат работы одного кооператива и нескольких десятков мастериц из самых разных уголков Оренбуржья: первый обеспечивает вязальщиц шерстью, продает готовую продукцию и платит за труд, вторые - превращают пушистое сырье в узнаваемые во всем мире платки и шали. Принимающая сторона тоже решила удивить гостей эксклюзивом и представила их вниманию целый стенд изделий из симбирцита - поделочного камня, который кроме как в Ульяновской области больше нигде не встречается.

В Ульяновске проходит всероссийский форум «Новая кооперация»Фото: Светлана ЧЕРНЫШОВА

На площадке автолавок тоже без хозяев не обошлось - наряду с другими производителями свой вариант автомобиля, приспособленного для перевозки товаров и торговли, представил УАЗ. Для сельских кооперативов такие магазины на колесах должны стать настоящим подспорьем, да и жителям глубинки опять же польза - одно дело, когда магазин в соседней деревне, и совсем другое, - когда магазин в твое село приезжает. Впрочем, судя по представленным на выставке образцам, в село скоро будут ездить не только магазины, но и почта с банком - технически это уже возможно.

В Ульяновске проходит всероссийский форум «Новая кооперация»Фото: Светлана ЧЕРНЫШОВА

Настоящим любимчиком форумчан стало существо по имени РобоКооп. Своими комплиментами и добродушной улыбкой оно сражало гостей наповал, а еще прекрасно знало, что такое кооперация и как работает платформа «Кооп-коннект». Но, как оказалось, даже робот не может быть в курсе всего - если вопрос собеседника ставил его в тупик, РобоКооп отвечал честно: «Не обижайся, но я же не могу знать обо всем на свете». Кстати, найти с роботом общий язык лучше всего получалось у самых молодых участников форума - студентов институтов и колледжей потребкооперации. Таковых на мероприятии было около 400 человек, и именно им развивать кооперацию завтра. Да и основной задачей форума было показать молодым, что кооперация живет и бояться ее не надо. Наоборот - это абсолютно современное явление, обладающее своей идеологией и представляющее собой уникальную форму объединения людей, в основе которой лежит самозанятость и стремление быть полезными обществу и государству.

В Ульяновске проходит всероссийский форум «Новая кооперация»Фото: Светлана ЧЕРНЫШОВА

Вообще же молодежи на форуме скучать не пришлось - тренинги, дискуссии - только везде успевай. Темы - на любой вкус - от правовых аспектов обучения в вузе до мастер-классов от шеф-поваров известных ресторанов.

- Мы считаем, что назрела необходимость показать молодым, что такое потребительская кооперация. Сегодня наши студенты, начинающие кооператоры и предприниматели впервые будут обсуждать с ветеранами будущее российской кооперации. Мы покажем наши достижения и инновации и надеемся, что услышим от молодежи новые идеи и предложения, - отметил председатель Совета Центросоюза РФ Дмитрий Зубов.

В Ульяновске проходит всероссийский форум «Новая кооперация»Фото: Светлана ЧЕРНЫШОВА

Как дойти до потребителя и сохранить село

Завершало рабочую программу форума пленарное заседание на тему «Новая кооперация - объединяет поколения, соединяет интересы». Красной нитью через выступления докладчиков проходила мысль, что в современных условиях было бы неправильно делать ставку исключительно на город - сейчас как никогда прежде необходимо развивать село, причем не только в производственном плане, но и во всех остальных - культурном, образовательном, спортивном. И ведущая роль в этом процессе должна отводиться кооперации. Проблемы, конечно, есть, и связаны они, главным образом, с несовершенством законодательства - как федерального, так и на уровне регионов.

В Ульяновске проходит всероссийский форум «Новая кооперация»Фото: Светлана ЧЕРНЫШОВА

- Большинство успехов кооператоры достигли скорее вопреки, нежели благодаря той нормативно-правовой базе и тем мерам поддержки, которые сегодня существуют в различных отраслях. Что касается мер поддержки, то далеко не все ими могут воспользоваться, потому что критерии, позволяющие на них претендовать, очень жесткие и заточены скорее под крупные агрохолдинги. Взять, к примеру, девушку, которая производит шоколад, - произвести бобы какао она, естественно, не может, а на их закупку меры поддержки ей не положены. И таких примеров масса. Все это говорит о том, что нормативно-правовое регулирование в этой сфере необходимо менять, - отметил статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

В Ульяновске проходит всероссийский форум «Новая кооперация»Фото: Светлана ЧЕРНЫШОВА

Если верить статистике, то от 30 до 80 процентов продукции, которая производится в малых хозяйствах, до потребителя не доходит, и прежде всего из-за отсутствия каналов продаж. Попасть в крупные или даже средние торговые сети небольшим производителям, даже объединенным в кооперативы, практически невозможно, а малый формат торговли развит недостаточно, и это, по словам Евтухова, достаточно серьезная проблема, которую необходимо решать на законодательном уровне. Определенные шаги в этом направлении уже делаются - в закон о регулировании торговой деятельности готовятся поправки, касающиеся нестационарной и мобильной торговли. Они помогут небольшим производителям найти удобные для себя каналы сбыта.

В Ульяновске проходит всероссийский форум «Новая кооперация»Фото: Светлана ЧЕРНЫШОВА

О необходимости баланса между крупными и мелкими компаниями говорил и секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев. В противном случае отток людей из села практически неизбежен.

В Ульяновске проходит всероссийский форум «Новая кооперация»Фото: Светлана ЧЕРНЫШОВА

- Кооперативная форма работы позволяет небольшим хозяйствам усилить свои ресурсы, и это направление нужно развивать. Общественная палата России считает, что необходимо всячески поддерживать село для предотвращения большого оттока людей в города. Потенциал развития аграрного сектора огромен, мы его недоиспользуем. Формат кооперативов призван поддерживать жизнь на селе. Без кооперации мелким фермерским хозяйствам сложно составить конкуренцию крупным компаниям, - подчеркнул Фадеев.