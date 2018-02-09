Нашим спортсменам сейчас особенно нужна поддержка

9 Февр. 2018 2018-02-09T20:10:39+03:00

Наш колумнист рассуждает о том, почему же не стоит бросать российских атлетов во время Олимпиады 2018 в Пхенчхане

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Есть Олимпиады, которые меняют ход истории. Рушат шаблоны. И прежнему в спорте уже не бывать. Олимпиада в Пхенчхане именно такая. Российские спортсмены попали на нее не благодаря своим заслугам, адскому труду и рвению - а вопреки. Но попали! И будут выступать.

Ей богу, поэтому хочется кричать: люди, да хватит уже истерить и обижаться на то, что наших спортсменов (читай - Россию) засудили, оболгали, не допустили до Игр. С разных сторон слышу лозунги: «Ах, раз они c нами та-а-ак - запретить трансляции!» «Осудить тех, кто будет болеть!» «И вообще не выступать - ни сейчас, ни-ко-гда!» Да вы в своем уме?! Разве не понятно: наши олимпийцы - в Пхенчхане! Мы уже победили.

Да, на официальной церемонии открытия Зимних Игр они не прошли под российским флагом, да - в ближайшие две недели не услышат гимн нашей страны в моменты награждений. Но Россия - это не только гимн и флаг. И наши спортсмены способны это доказать.

Доказывали уже. Вспомните.

Дерзкий путь наверх сложен,

Лидерам сегодня трудно...

Знаем: победить сможем,

Если совершим чудо!

Судьи будут к нам строги,

Но, в конце концов, поверьте,

Скажут нам, что мы – боги,

Скажут: "Молодцы, черти!"

В истории нашего спорта было полно грандиозных побед и противостояний. В спорте никогда не было легко. Так чего сейчас стенать нам, болельщикам? Мы гордиться должны нашими спортсменам - что подняв высоко головы, они прошли под нейтральным флагом. Это наши спортсмены! И не надо никому ничего доказывать - надо побеждать. Скандалы и судебные дела уже ушли на второй план, пришло время настоящего спорта.

И я не верю, что те, кто кричал лозунги, - не будут следить за играми в Корее. Еще как будут. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), скандальную Олимпиаду собираются смотреть больше россиян, чем старты в Сочи-2014: 77 процентов против 73. Все правильно: когда так тяжело нашим спортсменам, мы должны их поддержать. Поболеть как следует. Сейчас самое важное время.

И для олимпийцев особенно. Именно в такой непростой психологической ситуации наши олимпийцы могут проявить настоящий русский характер. Выступить за себя и за того парня, кому не разрешили участвовать в Пхенчхане. Доказать миру и себе, что Россия - по-прежнему великая спортивная держава, способная побеждать. И награды на этой Олимпиаде будут в два раза ценнее.

А еще мне кажется, что Олимпиада в Пхенчхане сейчас даже нужнее простым россиянам, чем самим спортсменам. Посмотрите, сколько людей пришло на премьеру фильма «Движение вверх» - рекордные кассовые сборы! Россияне истосковались по национальному единению, желанию всему миру вновь заявить: наши спортсмены лучшие! И для этого не обязательно звучать гимну. Петь можно внутри себя. И мы его обязательно споем!