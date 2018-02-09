Нашим спортсменам сейчас особенно нужна поддержка
Есть Олимпиады, которые меняют ход истории. Рушат шаблоны. И прежнему в спорте уже не бывать. Олимпиада в Пхенчхане именно такая. Российские спортсмены попали на нее не благодаря своим заслугам, адскому труду и рвению - а вопреки. Но попали! И будут выступать.
Ей богу, поэтому хочется кричать: люди, да хватит уже истерить и обижаться на то, что наших спортсменов (читай - Россию) засудили, оболгали, не допустили до Игр. С разных сторон слышу лозунги: «Ах, раз они c нами та-а-ак - запретить трансляции!» «Осудить тех, кто будет болеть!» «И вообще не выступать - ни сейчас, ни-ко-гда!» Да вы в своем уме?! Разве не понятно: наши олимпийцы - в Пхенчхане! Мы уже победили.
Да, на официальной церемонии открытия Зимних Игр они не прошли под российским флагом, да - в ближайшие две недели не услышат гимн нашей страны в моменты награждений. Но Россия - это не только гимн и флаг. И наши спортсмены способны это доказать.
Доказывали уже. Вспомните.
Дерзкий путь наверх сложен,
Лидерам сегодня трудно...
Знаем: победить сможем,
Если совершим чудо!
Судьи будут к нам строги,
Но, в конце концов, поверьте,
Скажут нам, что мы – боги,
Скажут: "Молодцы, черти!"
В истории нашего спорта было полно грандиозных побед и противостояний. В спорте никогда не было легко. Так чего сейчас стенать нам, болельщикам? Мы гордиться должны нашими спортсменам - что подняв высоко головы, они прошли под нейтральным флагом. Это наши спортсмены! И не надо никому ничего доказывать - надо побеждать. Скандалы и судебные дела уже ушли на второй план, пришло время настоящего спорта.
И я не верю, что те, кто кричал лозунги, - не будут следить за играми в Корее. Еще как будут. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), скандальную Олимпиаду собираются смотреть больше россиян, чем старты в Сочи-2014: 77 процентов против 73. Все правильно: когда так тяжело нашим спортсменам, мы должны их поддержать. Поболеть как следует. Сейчас самое важное время.
И для олимпийцев особенно. Именно в такой непростой психологической ситуации наши олимпийцы могут проявить настоящий русский характер. Выступить за себя и за того парня, кому не разрешили участвовать в Пхенчхане. Доказать миру и себе, что Россия - по-прежнему великая спортивная держава, способная побеждать. И награды на этой Олимпиаде будут в два раза ценнее.
А еще мне кажется, что Олимпиада в Пхенчхане сейчас даже нужнее простым россиянам, чем самим спортсменам. Посмотрите, сколько людей пришло на премьеру фильма «Движение вверх» - рекордные кассовые сборы! Россияне истосковались по национальному единению, желанию всему миру вновь заявить: наши спортсмены лучшие! И для этого не обязательно звучать гимну. Петь можно внутри себя. И мы его обязательно споем!