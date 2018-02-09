2018-02-10T01:06:45+03:00
Политика

Сын «Бессмертного полка»

Наш спецкор Александр Коц, отдавая дань уважения погибшему в Сирии летчику, подмечает, что герои живут среди нас, и в мирное время [видео]
Александр КОЦsashakots@sashakotsспециальный корреспондент
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Видео похорон лётчика Филипова.Провести в последний путь погибшего в Сирии лётчика Романа Филипова пришли десятки тысяч жителей Воронежа. Похоронили героя России на Аллее славы.

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Ровно год назад за час до начала траурной церемонии к зданию донецкого Театра оперы и балета в одну бесконечную очередь начали выстраиваться люди. Донбасс прощался с Михаилом Толстых - «Гиви». Десятки тысяч молодых и не очень лиц под тяжелым свинцовым небом медленно двигались в скорбной очереди. Как и за четыре месяца до этого на прощании с Арсеном Павловым - «Моторолой». Казалось, своих героев провожал весь Донбасс, прощаясь не просто с легендарными командирами, но с символами - русского мужества, стойкости, непобедимости. Прощаясь с народными – по-настоящему - героями.

Похоронная процессия во время прощания с Арсеном "Моторолой" Павловым. Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

Похоронная процессия во время прощания с Арсеном "Моторолой" Павловым.Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

На гражданскую панихиду по погибшему в Сирии летчику пришло более 30 тысяч человек. Эта цифра не просто громадная, она ошеломительна для Воронежа. И это можно было бы объяснить обстоятельствами подвига майора Филипова, о котором мы узнали практически все. Вплоть до последних секунд его жизни. До последней фразы, уже ставшей крылатой. Но ведь о гибели Олега Пешкова, сбитого турецким истребителем, мы знали куда меньше. А на его похороны в небольшом Липецке пришли 10 тысяч горожан. И с вызвавшим на себя огонь Александром Прохоренко прощались в малюсеньком селе Городки Оренбургской области больше тысячи человек.

Очередь из желающих проститься с Романом Филиповым. Фото: Вадим САВИЦКИЙ

Очередь из желающих проститься с Романом Филиповым.Фото: Вадим САВИЦКИЙ

Здесь не просто человеческое сочувствие. Здесь стремление ощутить сопричастность к настоящему. Люди истосковались по героям. Потому миллионы выходят на марши «Бессмертного полка». Потому молодые продолжают слушать и петь Высоцкого, который умел разглядеть героев среди хоккеистов, шахтеров, канатоходцев...

«Хоронили как Высоцкого: с морем цветов, со слезами. Как майора Филипова сегодня», - вспоминал о проводах Гиви и Моторолы писатель и офицер Захар Прилепин.

Герои живут среди нас. В мирное время. Посмотрите, вот он без страховки идет…. Герой – это совсем не обязательно спасти ребенка из огня. Оставаться самим собой, не предавать – тоже героизм наших дней. И потому героев во все времена примеряли на себя. А я так смог бы? Так пахать, так пробиваться наверх? Так прощать?

Так умереть в бою, как Роман Филипов?

У гроба Героя России Романа Филипова. Фото: Вадим САВИЦКИЙ

У гроба Героя России Романа Филипова.Фото: Вадим САВИЦКИЙ

Самопожертвование не подделаешь и не сыграешь. Потому проститься с Романом пришли десятки тысяч незнакомых ему воронежцев - наш народ очень хорошо отличает искренность от фальши. Потому даже самые молодые готовы пять часов стоять в скорбной очереди на морозе, чтобы только прикоснуться к настоящему. Может быть, это и есть «главная военная тайна», которая еще объединяет наше разорванное земными дрязгами общество. Как написал в 2016 году Евгений Евтушенко:

И не иссякнет Русь, пока

течет великая река

из лиц Бессмертного полка...

Свое место в нем навечно занял майор Филипов.

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В газете «Красная звезда» опубликованы детали боя погибшего в Сирии российского летчика

В тот день в провинции Идлиб работали два российских штурмовика. Роман Филипов был ведущим, его сослуживец - ведомый. Задача рутинная, но боевая - облет зоны деэскалации «Идлиб». Это - территория ответственности Турции, но существует совместная российско-турецкая комиссия по вопросам нарушений режима прекращения боевых действий. И происходят эти нарушения чаще всего в районах, подконтрольных боевикам группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России). Именно там и совершала разведывательный полет пара «Грачей» ВКС России. (подробности)

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