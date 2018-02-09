2018-02-09T18:12:50+03:00
Здоровье

Позитивное отношение к старению снижает риск деменции: итоги исследования

Пожилые с оптимистичным взглядом на свой возраст на 50 процентов менее склонны к заболеванию
Олег КОЛЕСОВ
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Позитивный настрой продляет жизнь!Позитивный настрой продляет жизнь!Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Возраст - это всего лишь цифра в паспорте. И теперь это утверждение подтверждено научно. Группа ученых обнаружила, что позитивное отношение к старению может снизить риск развития деменции у пожилых.

Согласно исследованию Йельского университета, люди с оптимистичными взглядами на свой немолодой возраст на 50 процентов менее склонны к развитию деменции, чем их сверстники, которые придерживались отрицательных возрастных убеждений.

Исследование длилось на протяжении четырех лет. Все это время ученые изучали медицинские показатели 4 765 добровольцев (больше всего ученых интересовали показатели гена APOE e4, который отвечает за риск развития деменции), а также проводили регулярное анкетирование - как участники эксперимента относятся к своему старению.

По завершении многолетнего исследования авторы сопоставили все показатели и выяснили, что ген APOE e4 у разных добровольцев имел разные показатели.

У людей с положительными убеждениями о старении показатель вышеуказанного гена составлял 2,7-процентный риск развития деменции. Тогда как у добровольцев с пессимистичным настроем показатель гена был с повышенным 6,1-процентным риском.

На основе этого ученые делают вывод, что положительные возрастные убеждения снижают риск развития деменции строго пропорционально настрою человека. Проще говоря, чем проще человек относится к своему возрасту, тем ниже у него шансы заболеть.

Более того, ученые также обнаружили, что вероисповедание, основанное на терпимости, также положительно сказываются на риске развития деменции среди пожилых людей.

Деменция - это не название болезни, а сочетание симптомов, которые могут быть вызваны различными причинами: самая частая из них это болезнь Альцгеймера, на втором месте - атеросклероз сосудов головного мозга. В первую очередь деменция поражает пожилых людей и характеризуется потерей памяти и неспособностью выполнять задачи.

На сегодня эти заболевания неизлечимы, однако существует медикаментозное лечение, которое может помочь скорректировать состояние пожилого человека.

Исследование опубликовано в журнале Plos One.

КСТАТИ

Известно, что с наступлением деменции у человека нарушаются память, мышление, способность концентрироваться на чем-то. А теперь ученые определили еще один, особенно важный признак. Это способность понимать, над чем можно смеяться, а когда лучше промолчать.Почему этот симптом признали "особо важным"? Дело в том, что диагностика слабоумия на ранних стадиях затруднена, а потому почти невозможна. Ученые давно, но пока малорезультативно, пытаются выявить внешние признаки, которые хотя бы намекнули на риск возникновения болезни или предрасположенности, к нейИ вот теперь, похоже, этот симптом определен. Это неспособность правильно воспринимать юмор. Черный юмор, скабрезные шутки или смех над трагическими событиями могут свидетельствовать вовсе не о циничности человека, а о ранних симптомах его деменции, установили ученые Университетского колледжа Лондона.

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Пожилые родители вдруг перестали быть приветливыми и дружелюбными? Скандалят и выставляют претензии? А их недавние аккуратность и бережливость внезапно превращаются в неряшливость, жадность и скупость? Или еще бывает, что пожилые начинают вдруг жаловаться на "притеснения" соседей или родственников, мол, оскорбляют, из квартиры выжить хотят... Знакомо? Между тем, мало кто понимает причины таких перемен. А это зачастую сигналы, которые говорят не о дурном нраве человека, а о его прогрессирующей деменции, которую еще иногда называют старческим слабоумием (подробнее)

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