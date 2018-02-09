Внебрачная дочь Александра Серова: Он не достоин звания отца

9 Февр. 2018 2018-02-09T19:30:48+03:00

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Последний месяц 63-летний Александр Серов не сходит с экранов. И дело вовсе не в новых хитах. Секс-символ девяностых в ток-шоу разных мастей откровенничает о личной жизни. В начале января в гостях у Дмитрия Шепелева певец встречался с девушкой по имени Кристин Тилер, которую якобы от него много лет назад родила поклонница. Своей дочерью Серов ее так и не признал. Зато на днях в программе "Секрет на миллион" артист раскрыл свою главную тайну - оказывается, внебрачная дочь у него все-таки есть. Алисе 29 лет, живет в Америке. Девушка-фанатка родила ее после единственной их ночи любви.

В восьмидесятых Валентина Аришина и Александр Серов вместе ездили на гастроли.

- Ее мать, Валя, просто с ума от меня сходила, и поэтому днями и ночами ошивалась где-то неподалеку, - на всю страну признался позабытый кумир. - Однажды на какой-то вечеринке мы оказались вместе, много выпили. В итоге Валя разделась, мы оказались в постели. Но тогда я успел предотвратить естественное зачатие. А потом заметил, как она собирает мое семя в пробирку. Сказала, что хочет от меня ребенка. В следующий раз мы увиделись лишь спустя несколько лет, она показала фотографии ребенка, но ничего от меня не стала требовать.

Конечно, такое заявление та самая Валя - питерская поэтесса Валентина Аришина, в 80-90-х годах писавшая песни звездам, в том числе и супер-популярной тогда группе "На-На", расценила как оскорбление. Чтобы рассказать свою версию и расставить все точки над i, сегодня она пришла в эфир к Андрею Малахову. Ради встречи с Серовым женщина прилетела из Испании, где живет последние девять лет.

- Саша Серов тогда только приехал из деревни Ковалевка и еще не был никому известен. У него потрясающий голос, он красивый мужчина. И может у него были фанатки в селе Ковалевка, но секс-символом, как он себя называет, он стал уже позже — в девяностые, - рассказала поэтесса. - Мы встретились в Москве, потом я уехала в Петербург. Телефон не выпрашивала - оставил сам. Позвонила, он позвал на гастроли. Со сцены он посвящал мне песни, делал широкие жесты.

По словам Валентины, когда она забеременела, встал вопрос — рожать или нет:

- Я была совсем девочка, к тому же, у меня была строгая семья. Мне так и сказали: либо аборт, либо мы тебя выгоняем. Я решила рожать для себя от любимого человека. Он был такой яркий, все время шутил и смеялся. И Алиса родилась вся в отца, черненькая, с такой же ямочкой на подбородке. С Серовым я не советовалась, алиментов не просила. У меня к нему нет никаких претензий, это было мое решение.

В детстве Алиса Аришина была очень похожа на своего знаменитого папу.

О том, что в Питере у него растет дочь, певец узнал через несколько лет от общих друзей. Попытался встретиться с ней, но общение не сложилось.

- Зато сейчас после того эфира родная дочь Саши Мишель начала общаться с моей дочерью Алисой. Они все-таки сестры по крови, и мне было очень приятно, что Мишель первая ей написала, - призналась поэтесса.

Однако, когда он сам появился в студии под собственную песню «Ты меня любишь» и вручил бывшей возлюбленной цветы, встреча едва не закончилась скандалом. Объяснить, что правда, а что нет в истории с зачатием из пробирки артист так и не смог. Заявил только непонятное: "Я смикшировал ситуацию", и отказался извиняться перед Аришиной.

В эфире ток-шоу бывшие возлюбленные так и не нашли общий язык.

А вот с дочерью высказал желание встретиться и даже сдал слюну на ДНК-тест, чтобы установить родство. Такую же процедуру в США прошла и Алиса - результаты теста на родство огласят в понедельник, 12 февраля.

- Красавица выросла, на меня похожа, - отметил певец, глядя на фото предполагаемой дочери.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

"Пусть оставит меня в покое!"

Алиса Аришина последний год живет в США, куда переехала вслед за мужем с острова Тенерифе. Фотограф, блогер, делает дизайнерские чехлы для телефонов стоимостью 40 долларов за штуку. Еще несколько лет назад в своем блоге она писала, что мама родила ее от некогда популярной в России поп-звезды, правда, не называя имен. А сейчас на своей странице в соцсетях девушка выложила видео, в котором крайне резко высказалась о биологическом отце:

- У меня замечательная семья, и у меня нет никакого желания связываться с человеком по имени Александр Серов. Есть люди, которых я никогда не пойму, которые ведут себя недостойно звания артиста, мужчины, отца. За клевету надо отвечать и этот момент когда-нибудь настанет. Мы никогда ничего не просили, нам ничего не надо. У меня уже есть человек, которого я могу назвать отцом, который всегда мне помогает. Серов мне не интересен, и я бы хотела, чтобы он оставил меня и мою семью в покое!

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