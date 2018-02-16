Министр труда Максим Топилин: «Выплата за первенца пока популярнее маткапитала»

СЕГОДНЯ 15:53 2018-02-16T18:07:34+03:00

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Ежемесячную выплату за первого ребенка (около 10 тыс. руб.) для малоимущих семей ввели всего-то 1 января 2018 года. В интервью «КП» на Российском инвестиционном форуме министр труда Максим Топилин заметил, что за пособием на первого ребенка обращается гораздо больше людей, нежели чем за выплатой из материнского капитала. При том, что в стране количество первых и вторых рождений приблизительно одинаковое.

- Это связано с тем, что пособие на первого ребенка – это просто дополнительные средства. А материнский капитал – это опция, - объяснил Топилин. - Вы его получили, и вам нужно выбрать, на что направить средства. И решение принимается не так быстро. Вам надо сходить, посчитать внимательно, сравнить, какие условия ипотеки, нужна ли эта ипотека. А выплаты на первого ребенка – это просто деньги.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/639930" frameborder="0"></iframe> Максим Топилин на инвестиционном форуме в Сочи.Руслан РАХМАНГУЛОВ, Александр Ширков

Напомним, новое пособие выплачивается ежемесячно по достижению ребенком полутора лет. Однако деньги получают не все семьи. А только те, у кого доходы на члена семьи не превышают 1,5 прожиточных минимума в регионе.

Интервью целиком с министром труда и соцзащиты Максимом Топилиным читайте скоро на сайте «КП»