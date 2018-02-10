Как катание на лошадях способно подарить ребенку с ДЦП новую жизнь

10 Февр. 2018 2018-02-10T08:41:22+03:00

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Республиканский Центр иппотерапии для детей и взрослых работает в Уфе с 2000 года. На рубеже веков стартовали занятия для детишек, которым поставили диагноз ДЦП. Целью занятий стала реабилитация и адаптация школьников с ограниченными возможностями. За 18 лет Центр иппотераппии значительно расширился, но настоящий прорыв, по словам директора, произошел при поддержке Фонда президентских грантов.

- Сохранять команду профессионалов, содержать иппотерапевтических лошадей - удовольствие недешевое, - рассказывает директор центра Наталья Никитина. - Поэтому мы ищем разные возможности, источники финансирования наших программ. Таким мощным источником стал Фонд президентских грантов.

Сейчас, кроме классической иппотерапии, Центр проводит занятия по оздоровительной, развивающей верховой езде, адаптивному конному спорту, вольтижировке. Здесь проходят праздники, выступает конный театр «Дарман», развивается волонтерское движение. Центр организует летний конный лагерь, походы, сплавы.

Занятия для детей, посещающих иппотерапию по медицинским показателям, бесплатны.

Противопоказаний для занятий конной ездой немного – это гемофилия, врожденная ломкость костей, острые заболевания почек. И, конечно, не стоит приходить на иппотерапию простуженными: лучше отлежаться. При этом каждый ученик группы занимается по плану, составленном инструктором именно для него, так как у всех детей проблемы со здоровьем разные: ДЦП, аутизм, задержка психического развития, сколиоз. Занятия также посещают слабовидящие и гиперактивные.

- Для каждого ребенка мы подбираем индивидуальную программу, схему упражнений. За время нашей работы у детей не наблюдалось ни одного отрицательного результата, - рассказывает Наталья Никитина.

Почему верховая езда так полезна? Во-первых, она требует постоянной тренировки базовых рефлексов, требующих участия крупных мышц тела. Как объяснила инструктор Центра Анастасия Еремеева, этот фактор наиболее важен для тех, кто страдает нарушениями функций опорно-двигательной системы и системы управления движениями, например, при детском церебральном параличе.

Во-вторых, человек получает возможность активно двигаться в положении сидя, что делает верховую езду незаменимой для людей с больными ногами, а также страдающих избыточным весом.

Несмотря на то, что Центр иппотерапии работает давно, для многих родителей реабилитация ребенка с помощью верховой езды – занятие в новинку. Тем не менее, даже у новичков есть хорошие результаты.

- Я не верила, что лошади могут лечить, но теперь на примере своего ребенка убедилась, что лошади не только лечат, но и восстанавливают психический и эмоциональный фон, а также физическое состояние, - делится своими наблюдениями мама одного из учеников Екатерина Плотова, – Когда мы пришли в Центр, то просто не знали, как посадить ребенка в седло из-за сильных спазмов. Но потом все наладилось. Для того, чтобы попасть на занятия, мы проделываем путь на автобусе 1,5 часа в одну сторону и столько же обратно, но это того стоит, поверьте.