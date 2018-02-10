2018-02-10T11:08:23+03:00
Спорт

Первую золотую медаль Олимпиады 2018 выиграла шведская лыжница Шарлотт Калла

Женщины вышли на старт лыжного скиатлона на 15 километров
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Шарлота Калла - первая на Олимпиаде 2018 в Пхенчхане.Шарлота Калла - первая на Олимпиаде 2018 в Пхенчхане.Фото: REUTERS
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В субботу, 10 февраля, на Олимпиаде в Пхенчхане был разыгран первый комплект медалей. Женщины вышли на старт лыжной гонки на 15 километров - это скиатлон, то есть половина дистанции идет одним стилем, половина - другим. Фаворитами в этом виде программы были норвежские лыжницы и шведка Шарлотт Калла.

На старт этой гонке вышли сразу четыре наших спортсменки - Анастасия Седова, Алиса Жамбалова, Юлия Белорукова и Наталья Непряева. Периодически они оказывались в группе лидеров, но удержаться до финиша там у наших девушек не получилось.

Норвежка Марит Бьорген - вторая в гонке на 15 километров. Фото: REUTERS

Норвежка Марит Бьорген - вторая в гонке на 15 километров.Фото: REUTERS

Шведская спортсменка Калла на отметке в 12 километров решилась оторваться от пелотона и пойти вперед, дабы оторваться от конкуренток. За ней все это время следовала именитая норвежка Марит Бьорген.

Шарлотт Калла после победного финиша. Фото: REUTERS

Шарлотт Калла после победного финиша.Фото: REUTERS

И под аплодисменты она пришла к финишу первой. Марит Бьорген, отстав на 7,8 секунд стала второй. Финка Кирста Пармакоски - третья, она уступила 10,1 секунды. Россиянка Наталья Непряева - восьмая. Анастасия Седова - 12 место, Юлия Белорукова - 18 позиция, Алиса Жамбалова - на 20 месте в итоговом протоколе.

Призовая тройка первой олимпийской гонки в лыжах - Марит Бьорген (серебро), Шарлотт Калла (золото), Криста Пармакоски (бронза). Фото: REUTERS

Призовая тройка первой олимпийской гонки в лыжах - Марит Бьорген (серебро), Шарлотт Калла (золото), Криста Пармакоски (бронза).Фото: REUTERS

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