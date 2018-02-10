2018-02-10T15:42:44+03:00
Звезды

Сколько на самом деле должны были стоить билеты на Нетребко

Оперную диву возмутило, что за возможность попасть на ее концерт в Москве с зрителей запрашивали 140-150 тысяч рублей [видео]
Юлия МАЗУР
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Оперные певцы Юсиф Эйвазов и Анна Нетребко после концерта в сопровождении Национального филармонического оркестра РоссииОперные певцы Юсиф Эйвазов и Анна Нетребко после концерта в сопровождении Национального филармонического оркестра РоссииФото: ТАСС
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Скандал вокруг бешеных цен за билеты на выступление одной из самых востребованных артисток мировой оперной сцены не утихает, хотя ее концерт в Москве уже состоялся. Анна Нетребко на этот раз лично прокомментировала ситуацию в своем Инстаграме. Певица была крайне возмущена, когда узнала о том, что за возможность побывать на ее выступлении организаторы предлагали заплатить 140-150 000 рублей. Анна пригрозила вообще больше не приезжать в Москву с гастролями.

Те, кто далек от того, сколько же в реальности могли стоить билеты на Анну Нетребко и Юсифа Эйвазова и те, кто так и не попал на единственный концерт в КЗ им. Чайковского в столице, справедливо заподозрили что-то неладное еще до того, как высказалась сама артистка. Многие не могли поверить, что такие космические цены - личная инициатива певицы. И правильно.

anna_netrebko_yusi_tiagoanna_netrebko_yusi_tiago
Уважаемые устроители концертов! Менеджеры и перекупщики - если я ЕЩЁ РАЗ услышу, что цены на мои концерты зашкаливают 100000 рублей я просто не приеду больше.... всем спасибо!
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Как стало известно «КП», в этот раз концерт организовывала другая команда. А как было прежде, нам рассказали близкие артистки:

- Всегда была «социалка».Самый дорогой билет в первый ряд партера стоил 50 000 рублей, включая Мариинский театр и КЗ им. Чайковского. Но это первый ряд партера! Были билеты и по 1000 рублей. Зная, что обязательно будет ажиотаж перед входом, устроители специально оставляли десятка два свободных непроданных мест. Эти контрамарочные места занимали студенты, пенсионеры, интеллигенция. Это происходило на протяжении 15 лет. Окружение Анны возмущено не меньше ее самой, - объяснил «КП» источник в окружении оперной дивы

Также источник добавил, что все контракты Анны ведет муж Юсиф Эйвазов, он в том числе имеет отношение к организации всех ее кассовых выступлений.

Организаторами московского концерта, а также следующего выступления Анны и Юсифа в Минске стал Владимир Спиваков и продюсер Максим Берин.

Анна Нетребко продемонстрировала роскошные формы.Оперная дива дала концерт в Москве вместе со своим мужем Юсифом Эйвазовым. Верхняя планка на билеты достигала 150 тысяч рублей

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