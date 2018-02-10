Благодаря волонтерам и президентскому гранту в сибирском Саянске появятся две современные площадки для воркаута

10 Февр. 2018 2018-02-10T14:29:01+03:00

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«Твоя жизнь больше не будет прежней. Ты 100 раз пожалеешь, что в это ввязался... Но 1000 раз скажешь спасибо! - девиз проекта «100-дневный воркаут» и разработчика популярного в Сети интернет-портала Антона Кучумова.

Больше 50 тысяч человек и почти 2000 городов нашей необъятной страны уже в онлайн-движении. А скоро к нему присоединится еще один сибирский город Саянск и 39 тысяч приверженцев философии уличного фитнеса. Они будут вести видео-дневник, выкладывать ролики с тренировок, давать советы новичкам и хвалиться результатами - красивым телом, накаченными бицепсами-трицепсами.

Да, спорт - это модно, а воркаут - супермодно. А стоит за мечтой сибиряков Саянский благотворительный фонд местного сообщества. В прошлом году организация получила грант от Фонда президентских грантов, а в марте физкультурный комплекс начнет «расти» на глазах у изумленной публики.

- На самом деле в городе уже есть две площадки, - рассказывает волонтер Саянского благотворительного фонда местного сообщества Елена Теплинская. – Их мы создали прошлой осенью - и тоже благодаря гранту. Но и та, и другая рассчитаны на людей с ограниченными возможностями, прежде всего, на инвалидов-колясочников. Каково же было наше изумление, когда на открытие уличных тренажеров пришли и школьники, и их родители, и пенсионеры. Казалось, собрался весь город! И сейчас, даже зимой, воркаут-площадки не пустуют.

Но снаряды на них все же особенные - для широкого круга физкультурников не очень подходят. Поэтому у волонтеров Саянского благотворительного фонда местного сообщества родилась идея подать заявку еще на один грант. Ведь интерес у горожан есть - и огромный, а, значит, дело за малым.

В Саянске появится не один воркаут-комплекс, а целых два.

- Дело в том, что в смету входит не только покупка тренажеров, но и их монтаж, земляные работы и другие важные моменты, - объясняет Елена Теплинская. - Когда мэр города Олег Боровский узнал про задумку, он предложил оплатить установку и прочие подготовительные работы из бюджета Саянска. Если все сложится, тогда на президентский грант в 1 миллион 126 тысяч рублей мы закупим два тренажерных комплекса. Каждый из них состоит из вело-снаряда, снаряда для ходьбы и разновысоких турников.

- Когда я была на Олимпиаде в Пекине, меня поразило то, что там в каждом дворе есть такие замечательные спортивные площадки, где любой может заниматься, - рассказывает председатель Саянского городского совета ветеранов Татьяна Огнева. - Я подумала, как было бы здорово, если бы в нашем небольшом, но прекрасном городе, появилось нечто подобное. Наш совет ветеранов ведь и в городской Спартакиаде участвует. Плаваем, бегаем, занимаемся скандинавской ходьбой, но, чтобы достичь результата, нужно систематически упражняться. Воркаут-комплексы - прекрасная возможность подготовиться к сборам, выйти во двор с подругой, или внуком-правнуком и потренироваться. Для здоровья полезно, и для души – все-таки хороший повод для встреч. Да и детям урок: посмотрят, как бабушка крутит педали на велотренажере, и тоже подтянутся.

Новые комплексы в Саянске не просто установят, но и заниматься на них правильно научат. Мастер-классы с тренерами - тоже часть грантовой программы. Тренеры подскажут, как правильно тело прокачать, и к соревнованиям подготовят. Первые, кстати, проведут уже 12 августа, в День города Саянска.