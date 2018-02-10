Семен Елистратов выиграл первую медаль для России на Олимпиаде 2018, став третьим в шорт-треке

10 Февр. 2018 2018-02-10T16:43:32+03:00

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На Олимпиаде 2018 в Пхенчхане в первый день соревнований в финальный забег на дистанции 1 500 метров в шорт-треке пробился уверенно российский спортсмен Семен Елистратов. Он, по сути, остался единственным лидером нашей команды в этом виде спорта после страшных санкций со стороны МОК, отрезавших от нас Виктора Ана от состава сборной России.

В первом забеге олимпийский чемпион Сочи в эстафетной гонке занял третье место, а вот уже в полуфинале был первым, показав лучший результат среди всех участников.

В полуфинале Семен Елистратов был первым.Фото: REUTERS

И вот настало время главного забега на 1 500 метров. На решающий забег, что интересно, в числе зрителей на олимпийской арене оказался голландский тренер Гус Хиддинк. Тот самый тренер, который привел сборную России по футболу в 2008 году к бронзе чемпионата Европы по футболу. Елистратов бежал олимпийский финал на 1 500 метров под присмотром "дедушки Гуса Иваныча".

Россиянин Семен Елистратов с тренером после победного финиша.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Семен Елистратов выиграл "бронзу" по итогам своего первого забега на Олимпиаде 2018 в Пхенчхане. Елистратов показал результат 2 минуты 10,867 секунды. Победа досталась корейцу Лиму Хе Джун, второй - Шинье Кнегт из Голландии.

Семен Елистратов не сдерживал эмоций после финиша.Фото: REUTERS

И практически сразу же после утверждения результатов этого забега была развернута ковровая дорожка. Церемонию награждения спортсменов решили не откладывать в долгий ящик. Медаль Елистратова - достаточно быстрый для нас успех. На прошлых Играх в Сочи первой наградой для нас стала "бронза" в конькобежном спорте Ольги Граф на дистанции 3 000 метров.

"Бронзовый" финиш Семена Елистратова на Олимпиаде в Пхенчхане.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Под аплодисменты зрителей Елистратов вышел, интересная деталь, на церемонию награждения первым. На правах бронзового призера Олимпиады. А с трибун его приветствовало немло болельщиков с российскими флагами. Без поддержки наш первый медалист Олимпиады 2018 не остался.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Семен Елистратов: "Посвящаю эту медаль нашим ребятам, которых мерзко отстранили без объяснений!" После окончания соревнований в Пхенчхане по шорт-треку, принесших первую медаль российской сборной на Олимпиаде, наш медалист Семен Елистратов был предельно откровенным с журналистами: - Когда нас награждали я стоял и еле сдерживал слезы. Для меня это очень выстраданная медаль. Очень много людей говорили: "Семен, ну какие тебе Олимпийские игры? Куда ты едешь?" А я взял и показал им всем. Не отступил, там, где другие отступали и не сдался там, где другие сдавались. Я безумно рад и безумно горд. Посвящаю эту медаль нашим ребятам, которых подло, мерзко и без каких-либо объяснений отстранили. Не сдавайтесь! Боритесь до конца! - приводит слова Елистратова "Спорт-Экспресс".

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Президент Союза Конькобежцев России Алексей Кравцов прокомментировал успешное выступление Елистратова на Олимпиаде.

- Очень рад за Семена. Ему, наконец-то, повезло. Это заслуженная медаль, которую он мечтал выиграть, награда за мучения, в том числе пропущенный чемпионат мира 2016 года.

Именно на Семена мы надеялись в первую очередь. Двух других ребят брали в основном в расчете на эстафету. Даже выход в финал был бы успехом. Будем надеяться, что команда этим не ограничится, - приводит слова Кравцова портал teamrussia.pro.

МЕЖДУ ТЕМ

Удаленный пост Елистратова из соцсетей: "Если окажусь в списке на Игры, воспользуюсь шансом"

Накануне Олимпиады 2018 в Пхенчхане Семен Елистратов был одним из тех, кто твердо и открыто заявил о своем решении ехать на Олимпиаду. И по-мужски разложил всю скандальную историю с недопуском наших спортсменов на Игры. Об этом он поведал в своем "Инстаграме". Позднее он скрыл эту запись со своей страничке в соцсети:

- Все началось в декабре 2017 года, нашу эстафетную команду отправили на сбор в Корею для подготовки к Олимпийским играм. Находясь в другой стране и открывая новости я, мягко говоря, недоумевал, как некоторые люди в сложившихся обстоятельствах предлагают бойкотировать ОИ. Где они находились, когда была необходимость защищать и отстаивать своих спортсменов?

Также не понимал, почему вслед за утверждениями никто не уточнил, какие последствия ожидают нас в течение последующих 8 лет. Если кто-то не знает, напомню: Россия вообще забудет про Олимпиаду на восемь лет! И тут речь не только обо мне и нынешних спортсменах, ведь под откос попадает поколение молодых подрастающих спортсменов. Кто-нибудь об этом подумал?

Конечно же, ситуация идет к тому, чтобы вслед за несправедливыми отстранениями мы отказались от участия, проглотив все, что происходило последнее время вокруг Олимпиады, и крутились в своем болоте сидя дома. Но этого делать нельзя!

Не поехать, значит отступить и сдаться, а как это сделает страна, не проигравшая ни в одной войне? Мысль о том, что кто-то порадуется, что нашей команды не будет на ОИ, мотивирует еще сильнее, чтобы победить.

Россия – это не только флаг и гимн, это люди живущие тут, с многообразием взглядов, с разными религиями и достижениями в других сферах и областях. Олимпийские игры – это не только медаль и пьедестал почета, это семьи, болеющие за нас, они в нас верят и отдают часть своей жизни, это непростая дорога под названием «Жизнь к мечте!»

28 января появится окончательный список тех, кто поедет в Корею. И если я там окажусь, то воспользуюсь этим шансом хотя бы потому, что за мной семья, жена, родители, братья и сестры, команда, друзья, подло и необъяснимо отстраненные ребята и страна, где я живу, к сожалению, без флага с гимном. На этой фотографии наша золотая четверка в Сочи, где из четверых – трое отстраненных! Грустно? Нет. Подло и мерзко!

СПРАВКА "КП"

Семен Елистратов родился 3 мая 1990 года.

Олимпийский чемпион в эстафете (2014), чемпион мира на 1 500 метров (2015), серебряный призер ЧМ в эстафете (2013). Бронзовый призер Олимпиады на дистанции 1 500 метров (2018).

КСТАТИ

Когда Россия выигрывала первую медаль на зимних Олимпиадах.

2014 - второй день, Ольга Граф, конькобежный спорт, 3 000 метров, бронза.

2010 - второй день, Иван Скобрев, конькобежный спорт, 5 000 метров, бронза.

2006 - первый день, Евгения Медведева, лыжные гонки, 15 км, бронза.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Пхенчхан, Республика Корея. Шорт-трек. Мужчины. 1500 м

Финал

1. Лим Хе Чун (Южная Корея) – 2.20,485

2. Шинки Кнегт (Голландия) – 2.10,555

3. Семен Елистратов (Россия) – 2.10,687

4. Самуэль Жирар (Канада) – 2.11,176

5. Шаолинь Сандор Лю (Венгрия) – 2.11,520

6. Шарль Амлен (Канада) – 2.11,573

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