2018-02-10T16:20:40+03:00
Политика

Иосиф Кобзон: Плакаты с моим портретом "Грудинин - наш президент" - провокация. Я к этому кандидату отношения не имею

Так великий певец и политик в эфире Радио "Комсомольская правда" прокомментировал фальшивые агитки на улицах Владивостока [аудио]
Александр ГАМОВВалерия ФЕДОРЕНКО
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Плакат, который появился во ВладивостокеПлакат, который появился во ВладивостокеФото: ! Соцсети
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...В ночь на субботу, 10 февраля, во Владивостоке, в разных его "проходных" точках - даже на фоне моста через бухту Золотой Рог - появилось 12 плакатов с изображениями певца Иосифа Кобзона и рэпера Оксимирона. И подпись - вроде как их цитата: «Грудинин - наш президент». Если Оксимирон и мог бы высказываться в подобном ключе (теоретически), то Иосиф Давыдович — известный сторонник Путина.

Размещены агитки грамотно: там, где бывают пробки. В основном в центре, немного - в спальных районах. Причем - в околополитических кругах все в курсе: это - «традиционные места КПРФ».

При этом есть в городе и «нормальные» плакаты за Грудинина. На них стоит эмблема КПРФ и портрет кандидата... А вот на "фальшивых агитках" нет ни единого намека не то, что они оплачены из избирательного фонда кандидата. И вообще никаких опознавательных знаков. Кто повесил — тайна великая. Посвященные говорят: коммунисты, конечно! Но те в один голос поспешили откреститься: вероятно, говорят, какая-то провокация.

А, например, депутат местного Заксобрания от КПРФ Артем Самсонов даже сказал, что плакатов не видел, а когда мы скинули посмотреть, удивился: «Того, кто справа, не знаю, а слева — Кобзон».

И мы всё же решили показать фото из Владивостока великому певцу и политику Иосифу Кобзону. Вот запись нашего разговора...

- Иосиф Давыдович, во Владивостоке появились агитационные плакаты, содержание которых сводится к одному "Кобзон - за Грудинина". Как бы вы это прокомментировали?

- Да никак не прокомментирую. Это - провокация.

- То есть - вы такого согласия не давали...

- Не давал и не дам. Потому что я, во-первых, в другой партии состою. Я - в "Единой России". Что это они там (во Владивостоке. - Ред.) печатают? Еще раз повторяю- провокация.

- Может быть, кто-то и коммунистов собирается подставить таким вот образом... Может быть такое?

- Не знаю... Я Геннадию Андреевичу Зюганову скажу.

- А, может быть, это - не он. В смысле - может, не давал такого указания.

- Ну, может быть, Грудинин - хороший человек... Но я к нему никакого отношения не имею.

Иосиф Кобзон: "Плакаты "Грудинин - наш Президент!" с моим портретом на улицах Владивостока - это провокация!"

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Ну, а коль так... Может быть, властям Владивостока и Приморского края взять, да и снять эти странные плакаты? И чем быстрее, тем лучше. Чтобы они не морочили людям голову...

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

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