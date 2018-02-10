Школьники учатся строить бизнес

10 Февр. 2018 2018-02-10T16:23:25+03:00

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В конце прошлого года в городе появился Первый детский коворкинг. Это пространство для профессиональных проб школьников и превращения идей в проекты. На создание площадки Фонд президентских грантов выделил казанскому центру «Достижения молодых» 1,2 миллиона рублей.

В общественной организации предпринимательству детей учат давно – с 1999 года. Но отдельной площадки, офиса у ребят не было, поэтому приходилось работать, где получится - преподаватели либо приходили в школу, либо снимали помещение на время занятий.

- В нашем коворкинге собираются ребята, которые хотят получить знания по предпринимательству, экономике, в тех областях знаний, которые или станут их профессией, или помогут больше зарабатывать. Мы проводим встречи с предпринимателями, мастер-классы, семинары. Планируем открыть в этом году языковые курсы для школьников, - рассказывает директор Казанского центра "Достижения молодых» Ляля Бикчентаева.

В центре работают не отдельно с учениками, а с целыми школьными бизнес-компаниями. Как правило, ребята, которые учатся в одной школе, организовывают одну фирму.

- Дети понимают на практике, как делать бизнес, создавая реально работающую бизнес-компанию. Одни делают фартуки, полотенца, разный кухонный декор. Другие производят сувениры на 3D-принтере, третьи - фигурки из дерева, - рассказывает директор.

Продукцию ребята распространяют через соцсети или на мероприятиях Центра. В основном предпринимательству учатся дети старших классов. Но есть и совсем юные участники – компания в школе №9 Казани, где свой бизнес организовали ученики 2-3 классов.

- Сейчас это сборная команда начальной школы. Они производят значки из пластика, очень стильные, яркие красивые. Мы знаем, что некоторые наши учебные бизнес-компании уже переросли в настоящие, серьезные. Например, фирма из 83-го лицея производит деревянные игрушки. У них появился инвестор, и они арендовали помещение, зарегистрировали предприятие. Сейчас у них крупное производство под брендом «Из березки». Ребята уже закончили школы, и я уверена, что они продолжают развивать этот бизнес, - рассказывает Ляля Бикчентаева.

Сколько зарабатывают школьники, преподаватели не интересуются. Для них главное - дать полезные навыки и советы. Например, как составить смету, написать бизнес-план, составить отчет, презентовать проект. Кстати, перед Новым годом прошла благотворительная ярмарка 27 школьных компаний со всего Татарстана. От 30 до 100 процентов выручки участники передали на лечение мальчика, который борется с онкологией. В общей сложности они собрали 105 тысяч рублей.

- Я очень рада, что благодаря президентскому гранту у школьных компаний появился общий дом, где можно общаться с интересными людьми, получить ответы на разные вопросы и оценку своего проекта. Теперь мы гораздо чаще видимся, накидываем друг другу идеи проектов, - рассказала президент бизнес-компании «Мода Дома» МБОУ Лицея 177 Адель Гатауллина,-Здесь мы учимся, как начать реально зарабатывать в будущем, и обеспечить себя пусть не огромными, но деньгами на карманные расходы.

ИЗВЕСТНЫЕ ВЫПУСКНИКИ

Кстати, выпускниками программы «Школьные бизнес-компании» в разные годы были известные сегодня личности. Например, Николай Никифоров – министр информатизации и связи России, Илья Флакс, который придумал и выпустил на рынок Fibrum Pro — шлем виртуальной реальности и софт к нему, ставшие популярными во всем мире.