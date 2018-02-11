За кого из российских спортсменов болеть на Олимпиаде 2018 сегодня, 11 февраля

11 Февр. 2018 2018-02-10T18:07:27+03:00

"КП" рассказывает о том, на каких наших атлетов обратить внимание во второй соревновательный день Олимпиады 2018 в Пхенчхане

Изменить размер текста: A A

Керлинг. Микст. 7-й тур. Швейцария - Россия

Когда: 03:05 мск.

У российской команды встреча со Швейцарией завершит выступление на групповом этапе соревнований. Наша дружина в ранге чемпионов мира 2016 года уже прошла в плей-офф турнира. Победа же в последней игре позволит выбрать более слабого соперника в раунде "на выбывание".

Фигурное катание. Командный турнир. Танцевальные пары. Одиночное женское катание. Парное катание.

Когда: 04:00 мск. танцы, 05:45 женщины, 07:40 пары.

Сразу три вида программы в командном фигурном катании состоится утром в воскресенье, 11 февраля. Сначала - короткая программа у танцевальных пар и в женском катании. После этого - произвольный танец в парном катании. Главная интрига и ожидание этого утра - это первое боевое появление Евгении Медведевой на олимпийской арене. После двух видов программы наши делят 3-4 места с Японией. Но впереди еще много номеров программы, так что исход битвы за медали еще не ясен. Победители определятся в понедельник, 12 февраля. Но сегодня будет сделан важный задел.

К слову, чтобы увидеть лично выступление титулованной Евгении Медведевой, нужно встать очень рано. Ее выход на лед запланирован на 6:59 утра по московскому времени.

Лыжные гонки. Скиатлон 15+15 км. Мужчины.

Когда: 09:15 мск.

На старт лыжной гонки в составе сборной России выйдут у сборной России четыре гонщика - это Андрей Ларьков (11 стартовый номер), Денис Спицов (16), Алексей Виценко (28), Андрей Мельниченко (29). Наши лыжники, даже несмотря на санкции МОК, могут составить конкуренцию лидерам и принести нам очередные награды Олимпиады 2018.

Биатлон. Мужчины. Спринт 10 км.

Когда: 14:15 мск.

Сборная России на Олимпиаде 2018 в мужском биатлоне представлена всего лишь двумя спортсменами - это Антон Бабиков, Матвей Елисеев. Именно они выйдут на старт спринтерской гонки. Прогнозы давать сложно, поскольку у сборной России не особо задался этот сезон.

Хоккей. Женщины. Канада - Россия

Когда: 15:10 мск.

У хоккеисток сборной России не будет, по сути, "раскачки" на олимпийском турнире. Встреча с канадской командой - это всегда бой с самым сложным соперником в женском хоккее, которого только можно представить. Именно эта команда вместе с американками разыгрывают обычно медали на всех крупных турнирах.

Санный спорт. Мужчины. 3 и 4 попытки.

Когда: 14:00 и 15:50 мск.

Самая большая надежда сборной России на медаль этого дня - в мужских санях. У нас на старт выйдут три спортсмена. Роман Репилов - третий после двух попыток, а остальные - чуть дальше идут по турнирной таблице. Это - Семен Павличенко (12) и Степан Федоров (13). Роман Репилов - молодой участник Олимпиады, и для него это первые игры и он имеет уже немало титулов в своей коллекции. А две удачные попытки позволят приблизиться к лидерам и побороться за 1-2 места по итогам соревнований.