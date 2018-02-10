Россия после первого дня Олимпиады на шестом месте
10 февраля на Олимпийских играх в Пхенчхане были разыграны первые пять комплектов наград. Две золотые из них завоевала сборная Германии. Биатлонистка Лаура Дальмайер выиграла спринт, а Андреас Велиингер перепрыгал всех на 90-метровом трамплине.
Вслед за немцами (2 золотые медали) в неофициальном командном зачете идут Голландцы (1-2-1), Южной Кореи и Швеции (по 1-0-0), Норвегии (0-0-3). Российские спортсмены с одной наградой - на шестом месте. По одной бронзе завоевали также олимпийцы Чехии, Финляндии и Словении.
XXIII Олимпийские зимние игры. Пхенчхан, 10 февраля
Шорт-трек. Мужчины. 1500 м.
1. Хьочжун Лим (Южная Корея) – 2.10,485 (олимпийский рекорд)
2. Шинки Кнегт (Голландия) – 2.10,555
3. Семён Елистратов – 2.10,687
Александр Шульгинов и Павел Ситников завершили борьбу в первом круге.
Лыжные гонки. Женщины. Скиатлон. 15 км.
1. Шарлотта Калла (Швеция) – 40.44,9
2. Марит Бьорген (Норвегия) – отставание 7,8
3. Криста Пармакоски (Финляндия) – + 10,1…
8. Наталья Непряева – + 33,0…
12. Анастасия Седова – + 1.12,8…
18. Юлия Белорукова – + 2.06,1…
21. Алиса Жамбалова (все – России) – + 2.14,2.
Биатлон. Женщины. Спринт. 7,5 км, два огневых рубежа.
1. Лаура Дальмайер (Германия) – 21.06,2 (0 штрафных кругов)
2. Марта Олсбю (Норвегия) – отставание 24,2 (1)
3. Вероника Виткова (Чехия) – + 25,8 (1)…
20. Татьяна Акимова – + 1.18,0 (0)…
33. Ульяна Кайшева (Россия) – + 1.52,3 (2).
Конькобежный спорт. Женщины. 3000 м.
1. Карлин Ахтеректе –3.59,21
2. Ирэн Вюст –3.59,29
3. Антонетт Де Йонг (все – Голландия) – 4.00,02…
10. Наталья Воронина (Россия) – 4.05,85.
Прыжки на лыжах с трамплина. Мужчины. Трамплин К-98.
1. Андреас Веллингер (Германия) – 259,3
2. Роберт Йоханссон (Норвегия) – 249,7
3. Петер Превц (Словения) – 234,3...
28. Денис Корнилов – 209,6...
30. Евгений Климов – 168,2...
34. Михаил Назаров – 92,1...
37. Алексей Ромашов (все – Россия) – 91,7
ОЛИМПИЙСКАЯ КОПИЛКА
Олимпийская копилка
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