Россия после первого дня Олимпиады на шестом месте

10 Февр. 2018 2018-02-10T20:45:57+03:00

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10 февраля на Олимпийских играх в Пхенчхане были разыграны первые пять комплектов наград. Две золотые из них завоевала сборная Германии. Биатлонистка Лаура Дальмайер выиграла спринт, а Андреас Велиингер перепрыгал всех на 90-метровом трамплине.

Вслед за немцами (2 золотые медали) в неофициальном командном зачете идут Голландцы (1-2-1), Южной Кореи и Швеции (по 1-0-0), Норвегии (0-0-3). Российские спортсмены с одной наградой - на шестом месте. По одной бронзе завоевали также олимпийцы Чехии, Финляндии и Словении.

XXIII Олимпийские зимние игры. Пхенчхан, 10 февраля

Шорт-трек. Мужчины. 1500 м.

1. Хьочжун Лим (Южная Корея) – 2.10,485 (олимпийский рекорд)

2. Шинки Кнегт (Голландия) – 2.10,555

3. Семён Елистратов – 2.10,687

Александр Шульгинов и Павел Ситников завершили борьбу в первом круге.

Лыжные гонки. Женщины. Скиатлон. 15 км.

1. Шарлотта Калла (Швеция) – 40.44,9

2. Марит Бьорген (Норвегия) – отставание 7,8

3. Криста Пармакоски (Финляндия) – + 10,1…

8. Наталья Непряева – + 33,0…

12. Анастасия Седова – + 1.12,8…

18. Юлия Белорукова – + 2.06,1…

21. Алиса Жамбалова (все – России) – + 2.14,2.

Биатлон. Женщины. Спринт. 7,5 км, два огневых рубежа.

1. Лаура Дальмайер (Германия) – 21.06,2 (0 штрафных кругов)

2. Марта Олсбю (Норвегия) – отставание 24,2 (1)

3. Вероника Виткова (Чехия) – + 25,8 (1)…

20. Татьяна Акимова – + 1.18,0 (0)…

33. Ульяна Кайшева (Россия) – + 1.52,3 (2).

Конькобежный спорт. Женщины. 3000 м.

1. Карлин Ахтеректе –3.59,21

2. Ирэн Вюст –3.59,29

3. Антонетт Де Йонг (все – Голландия) – 4.00,02…

10. Наталья Воронина (Россия) – 4.05,85.

Прыжки на лыжах с трамплина. Мужчины. Трамплин К-98.

1. Андреас Веллингер (Германия) – 259,3

2. Роберт Йоханссон (Норвегия) – 249,7

3. Петер Превц (Словения) – 234,3...

28. Денис Корнилов – 209,6...

30. Евгений Климов – 168,2...

34. Михаил Назаров – 92,1...

37. Алексей Ромашов (все – Россия) – 91,7

ОЛИМПИЙСКАЯ КОПИЛКА

Олимпийская копилка

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