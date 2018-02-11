2018-02-11T08:04:57+03:00
Спорт

Российские фигуристы Екатерина Боброва - Дмитрий Соловьев: Сегодня в Пхенчхане мы выступали, будто у себя дома

Наша пара стала третьей в короткой программе
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев - третьи после короткой программы на командном олимпийском турнире.Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев - третьи после короткой программы на командном олимпийском турнире.Фото: REUTERS
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В воскресенье, 11 февраля, на Олимпиаде 2018 в Пхенчхане продолжились соревнования в командном турнире. На лед вышли представители спортивных танцев и показали свою короткую программу. Российскую команду представляли Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев. Они заняли третье место, что позволило российской команде набрать 8 зачетных баллов. После своего выступления наша пара поделилась впечатлениями от Пхенчхана:

- Очень довольны прокатом. По внутреннему ощущению, по эмоциям, наверное, это было наше лучшее выступление в сезоне, - приводит слова нашей пары портал Тeamrussia.pro.

- Слышали болельщиков?

- Такое ощущение, будто сегодня выступали дома. Нам все очень понравилось. Приятно, что поддерживали не только наши болельщики, но и остальная публика.

Наши спортсмены поведали и о сложностях, связанных с часовыми поясами и подготовке к выходу на лед:

Восемь очков принесло нашей команде выступление Бобровой и Соловьева. Фото: REUTERS

Восемь очков принесло нашей команде выступление Бобровой и Соловьева.Фото: REUTERS

— Сегодня я встала в 3:15, - говорит Екатерина. - Не знаю, это считается ночь или уже утро? Тренировка началась в 6:25, а в 12:00 соревнования уже закончились. Это, конечно, непривычно. Но проблема не столько в раннем подъеме, сколько в том, что я не привыкла поздно ложиться. Но здесь придется заставлять себя спать определенное количество часов.

Екатерина же и поведала о том, что входит в ее обязанности как капитана сборной России. Она - один из двух людей в этой должности:

- Помогаем ребятам освоиться в олимпийской деревне. Если возникают вопросы, делимся опытом. Но фигурное катание не обсуждаем и баллы вместе не подсчитываем. Кроме того, по регламенту команды из лидирующей тройки после каждого дня соревнований должны быть представлены на пресс-конференции капитаном или вице-капитаном.

Российские фигуристы после четырех видов программы - вторые. Фото: REUTERS

Российские фигуристы после четырех видов программы - вторые.Фото: REUTERS

Отметим, что после четырех видов программы российская сборная идет второй с 31 баллом в активе. Позади нас - команда США, впереди - Канада. И соревнования в этом виде, который принес нам золото в Сочи 2014, завершатся уже завтра, 12 февраля.

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