Типичная Россия: «зомбо-ящик», хакеры и гомофобы

11 Февр. 2018 2018-02-11T13:06:10+03:00

Изменить размер текста: A A

На минувшей неделе Ксения Собчак выехала на «гастроли» в США, посетив молитвенный завтрак Дональда Трампа. Для кандидата в президенты России маневр, скажем мягко, спорный. Отношение у нас в народе к штатам настороженное. Он, народ, склонен смотреть на заокеанских партнеров глазами Данилы Багрова: «Скоро вашей Америке кирдык». Поэтому об электорате Собчак во время этой поездки (в разгар предвыборной кампании) думала в самую последнюю очередь. Такое ощущение, что кандидат ехала на смотрины, пытаясь понравиться тамошней элите. С расчетом на будущее. Впрочем, сама журналистка от мероприятия осталась не в восторге: «Это неинтересно, это бессмысленные речи. Нет никакой мысли у всех этих выступлений. Сидят люди, которые даже не могут пообщаться между собой». Компенсировать дефицит общения Ксения Анатольевна отправилась на крупнейшие американские телеканалы, владельцы которых потирали руки в предвкушении. Не каждый день к тебе в студию приходит кандидат в президенты России, чтобы за эту самую Россию извиниться перед американским народом. А ровно это и сделала Ксения Собчак в эфире телеканала CNN, когда ей задали вопрос о вмешательстве Москвы в выборы США. Попутно она назвала Россию тоталитарным государством, граждан которого шокируют либеральные идеи, несколько раз с тревогой сообщила о попрании прав ЛГБТ-сообщества и пожаловалась на то, как ее на долгие годы отлучили от центральных телеканалов. Не знаю, какое дело до всего этого среднестатистическому американскому телезрителю, но я попытался посмотреть этот эфир его глазами. Нарисовав себе соответствующую картину современной России. Итак. Ранним утром русский хакер-гомофоб просыпается в своей непросвещенной гетеросексуальной квартире, включает государственное телевидение, по которому слушает утреннюю речь Путина. За завтраком заходит в интернет и случайно натыкается на либеральную идею, хватается за сердце (у него шок), выходит из интернета и идет на улицу — надо погонять дубиной гомосексуалистов по двору, чтобы отлегло. По дороге на работу, принимает участие в проправительственной демонстрации «Гомосексуалистов - на кол, лесбиянок — на дыбу!» В офисе заходит в интернет и до обеда вмешивается во внутренние дела Соединенных Штатов Америки. А потом вдруг в Твиттере натыкается на фразу «Крым не наш» и хватается за сердце (у него шок)... Вечером дома достает кассету VHS из-под дивана и «ностальгирует» на серии Дом-2 10-летней давности... Перед сном снова врубает «зомбо-ящик» и слушает вечернюю речь Путина. - Долбаная тоталитарная страна! - воскликнет американский телезритель. - Каким надо быть извергом, чтобы шесть лет держать в черном теле молодую перспективную политическую журналистку, дав ей заработать всего 7 миллионов долларов. А чтобы влезть в телевизор, ей пришлось перелететь через океан (у русских тоже есть самолеты!). Но почему, если она кандидат в президенты России, обращается к русским на CNN? Им же не покажут этого по ужасному «зомбо-ящику». Да еще извиняется за возможные хакерские атаки. Да еще этот Крым... Разве так можно завоевать голоса этих дремучих гомофобов? И зачем нам какая-то перезагрузка с этими варварами, душить их санкциями, пока не гей-парад на Красной площади не проведут. Спасибо, Kseniya!