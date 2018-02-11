Катастрофа Ан-148 в Подмосковье: хроника трагедии
14.21 - Ан-148 взлетел с полосы «Домодедово» (бортовой номер 61704, год выпуска - 2010 год)
14.28 - пропал с радаров
15.10 - на место направили спасателей, заработала горячая линия МЧС (8 - 800 - 775-17-17)
16.00 - губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выехал на место ЧП
16.03 - появилась информация о том, что самолет мог столкнуться с вертолетом «Почта России»
Обломки самолетаФото: REUTERS
16.10 - «Почта России» эту информацию опровергла (однако известно, что на борту самолета находился мешок с письмами весом 20 кг)
16.15 - мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнование родственникам погибших
16.20 - слова соболезнования от Президента Владимира Путина
16.21 - на место трагедии выехал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, в СК возбудили уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)
16.22 - на портале ural56ru в Инстаграмме появилось видео из аэропорта Орска, на котором родственники все в слезах
16.30 - в Саратове и Орске, а также в аэропорту «Домодедово» созданы оперативные штабы
16.36 - в Сети появились первые фото обломков упавшего самолета
17. 00 - межгосударственный авиационный комитет (МАК) создал комиссию для расследования ЧП
17.10 - среди вероятных версий эксперты назвали отказ двигателей и человеческий фактор
17.15 - глава МЧС РФ Владимир Пучков объявил о том, что поисковая операция будет вестись круглосуточно
17.20 - заработала горячая линия оперативного штаба МЧС по Оренбургской области - 8 (3532) 30-89-99
17.50 - в «Домодедово» заявили, что экипаж самолета перед падением не запрашивал аварийной посадки
18.15 - в Минтруда заявили, что семьи пострадавших получат по 2 млн рублей страховых выплат
Радиообмен упавшего Ан-148. Самолет «Саратовских авиалиний».Ан-148 потерпел крушение спустя 4 минуты после взлета из Домодедово
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