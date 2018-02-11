Катастрофа Ан-148 в Подмосковье: хроника трагедии

11 Февр. 2018 2018-02-12T02:40:10+03:00

Самолет рухнул через 7 минут после взлета

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14.21 - Ан-148 взлетел с полосы «Домодедово» (бортовой номер 61704, год выпуска - 2010 год)

14.28 - пропал с радаров

15.10 - на место направили спасателей, заработала горячая линия МЧС (8 - 800 - 775-17-17)

16.00 - губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выехал на место ЧП

16.03 - появилась информация о том, что самолет мог столкнуться с вертолетом «Почта России»

Обломки самолетаФото: REUTERS

16.10 - «Почта России» эту информацию опровергла (однако известно, что на борту самолета находился мешок с письмами весом 20 кг)

16.15 - мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнование родственникам погибших

16.20 - слова соболезнования от Президента Владимира Путина

16.21 - на место трагедии выехал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, в СК возбудили уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)

16.22 - на портале ural56ru в Инстаграмме появилось видео из аэропорта Орска, на котором родственники все в слезах

16.30 - в Саратове и Орске, а также в аэропорту «Домодедово» созданы оперативные штабы

16.36 - в Сети появились первые фото обломков упавшего самолета

17. 00 - межгосударственный авиационный комитет (МАК) создал комиссию для расследования ЧП

17.10 - среди вероятных версий эксперты назвали отказ двигателей и человеческий фактор

17.15 - глава МЧС РФ Владимир Пучков объявил о том, что поисковая операция будет вестись круглосуточно

17.20 - заработала горячая линия оперативного штаба МЧС по Оренбургской области - 8 (3532) 30-89-99

17.50 - в «Домодедово» заявили, что экипаж самолета перед падением не запрашивал аварийной посадки

18.15 - в Минтруда заявили, что семьи пострадавших получат по 2 млн рублей страховых выплат