Дневник трижды мамы: ”Сегодня я спала около двух часов, из них глубоким сном - тридцать минут”

12 Февр. 2018 2018-02-11T21:00:01+03:00

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См. предыдущие части.

Рита на днях взяла на кухне тряпку и пошла вытирать Ванятке испачканный едой ротишко и ручки. Ну как так-то? Год и десять. А двое других даже колготки только на котелок вместо попы надеть могут. И то - криво. Один человек и две обезьянки. А Марго – королевна, конечно. Например, испачкав ручки едой, она мне протягивает пальчики. Вытирать или облизывать. И ни одного макового зёрнышка не даст пропустить. Вертеть станет пальцами и так, и эдак, как веером – светская дама. Кругом у неё слуги. Вчера сочла, что целовать меня – не царское дело. И определила на должность целовальника розового, плюшевого зайца. Она его мягонькими ушками сопли подтирает. Вот его-то, китайского, она мне и носит для поцелуев. Скоро, чувствую, обниматься со мной будет медведь.

***

Трекер не обманешь! Он зафиксировал, что спала я сегодня около двух часов, из них глубоким сном - тридцать минут. Мне-то, конечно, показалось, что минут десять максимум. Все трое детей болеют. Думаю, раньше, чем через неделю мы в садик не вернёмся – каникулы, почитай, у воспитателей без нашего-то табора. Ваня первый раз за пять дней проснулся без температуры, зато Теодорка - как пирожочек из духовки, горяченький из кроватки выполз.

Федя узнал, что у него бронхит.Фото: Анастасия АКСЯНОВА

У Маргарина обнаружились гитлеровские усики из засохших соплей под носом. У меня круги под глазами примерно до колен. Спала с больными на одной кровати, поминутно успокаивая то одного, то другого. С папой они спать и здоровые-то не хотят, а уж больные - шатаясь, возвращаются ко мне. Картина под утро: на моём животе лежит Ванечка, под правой подмышкой - Федя, под левой - Ритун. Кашляют, мяукают (Помидор взял моду по утрам – умора и умиление), крутятся на мне. А я очень хочу пИсать и немножко - впасть в кому на месяц. Так вот ты какое - счастье материнства!

И, конечно же, все мои планы по: кардио, книге, работе с рационами - пошли прахом. Потому, что мне ещё дней пять сидеть одной с детьми с семи утра до шести вечера, а потом я уже ни на что не способна. Но я надеюсь и верю. Зима не вечна. А в наших широтах она даже не полярная!

***

Обструктивный бронхит мы не заказывали, конечно. Но нам его всё равно отсыпали по самое «не балуйся». Пришлось вооружаться ингалятором срочно, антибиотиками (впервые в жизни), всевозможными каплями, сиропами и притирками. Домик Кума Тыквы временно превратился в лазарет. Шутка ли! Трижды в день мне следует делать ингаляцию каждому из детей, двумя препаратами, с промежутком в пятнадцать минут. Когда в этом расписании принимать пищу и справлять естественные потребности – ума не приложу. А ведь ещё детей кормить нужно. Причём строго через час, после ингаляций. Весь этот срок больным не рекомендуется пить и говорить.

С этим у нас всё слава богу – говорить никто не умеет. Если только криком гланды проветривать. Но на это у парней уже сил не осталось – покинули вместе с аппетитом. А вот Маргарита Ивановна ест в обычном режиме. И не взирая на температуру и кашель, танцует и примеряет всевозможные наряды. Возможно только турбо-наддув выключила, перешла на более плавный тихий ход.

Маргарита позирует в любом состоянии - и здоровом, и болезненном.Фото: Анастасия АКСЯНОВА

На фоне Ванечки, который стал прозрачным, слабым до такой степени, что не может толком поднять веки, Ринут пышет здоровьем.

Рита живее всех живых, чего не скажешь о бедном Ванятке - этот стал совсем прозрачным от болезни.Фото: Анастасия АКСЯНОВА

Спасибо Ивану Ивановичу хотя бы за то, что не отказывается от питья и фруктовых батончиков. У меня конечно оба глаза дёргаются, когда я думаю о том, сколько белков, жиров и углеводов мой ребёнок за эти шесть дней не добрал. Но что ж поделать.

Зато хоть с небулайзером повезло! Был шанс, что это японское чудо техники дети не примут. С тревогой я надевала маску агрегата на аксяновские личики. Помидорка, конечно, для порядка поорал при первой процедуре. На мой взгляд – так даже лучше было! Так он глубже вдыхал и яростнее выдыхал. При втором заходе Фёдор сидел на стульчике как пришитый.

Очень сосредоточенно дышал. Маме на радость. Ванадий вообще крайне заинтересовался аппаратом. Разглядывал, тыкал пальчиком в светящуюся кнопку «Вкл.», сто раз требовал назвать эту шайтан-машину по имени. А я рада стараться! Не-бу-лай-зер! Маргарита испытала неподдельный восторг от ингаляций. Сначала она сказала «О-о-о-о-о!» Потом воспоследовало протяжное «А-а-а-а-а!» Затем она стала так интенсивно вдыхать «А-а-а-а-ах!» и выдыхать «В-а-а-а-а-у-у-у!», что я позавидовала и решила, что, как только появится свободная минутка, – сама сяду дышать через маску. Девицу Маргарина нужно в рекламе медицинской техники снимать. Она даже кресло стоматолога сделает привлекательным.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/639117" frameborder="0"></iframe> Маргарита Аксянова и небулайзер..

Не смотря на некоторую новизну и разнообразие, которые внёс в нашу жизнь бронхит, хотелось бы, конечно, поскорее выздоравливать. А то как они там без нас – в садике? Заскучают же.

Продолжение следует.

См. предыдущие части.