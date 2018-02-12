12 Февр. 2018 2018-02-12T18:30:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Ну, вылитая царица!

Реконструкцию облика древней египетской мумии выполнили в Университете Бристоля (University of Bristol). Руководил процессом египтолог Эйден Додсон (Dr Aidan Dodson). Непосредственно ваяла палеохудожница Элизабет Дэйнс (paleoartist Elisabeth Daynes).

Ученые уверяют, что воссоздали облик настоящей Нефертити .Мумия, найденная в Долине Царей, оказалась похожей на легендарную женщину, признанную при жизни эталоном красоты

Ученые воссоздали облик так называемой «Юной леди» (Younger Lady) - мумии, обнаруженной еще в позапрошлом веке в Долине Царей. И теперь уверяют: она и есть Нефертити. Мол, очень похожа лицом на имеющееся скульптурное изображение царицы древнего Египта — знаменитый на весь мир бюст.

Такой мы знали Нефертити раньше.

Бюст, выточенный из известняка, нашли немецкие археологи в 1912 году. Их начальник Людвиг Боршард, с восторгом отметил в своем дневнике: "Описать невозможно, это надо видеть". Находка так и осталась в Германии - хранится в берлинском музее (Altes Museum).

Теперь нам преддлагают более современный образ.

Нефертити, что в дословном переводе означает "Грядущая красавица" или "Прекрасная пришла", жила примерно 3300 лет назад. Была женой фараона Эхнатона (Аменхотепа IV) - то есть, как минимум, мачехой фараону Тутанхамону. А, возможно, даже и его матерью.

Скончалась Нефертити в 1334 году до нашей эры, когда ей было от 29 до 38 лет. И конечно же, была превращена в мумию — так полагалось, особенно для особ столь высокого ранга. Но пропала без вести. Считается, что ее местонахождение неизвестно.

Долина Царей с многочисленными гробницами древних правителей и правительниц Египта.

На роль красавицы претендуют трое

В 1898 году французский археолог Виктор Лоре, который вел раскопки в Долине Царей, вскрыл одну из стен гробницы фараона Эхнатона и проник в боковой склеп. Нашел там три лежащих рядышком мумии: две женские по краям и мужскую между ними. При жизни одна из женщин была моложе, другая - старше. Младшую и назвали «Юная леди», имея в виду ее возраст.

Три мумии, найденные рядом с гробницей Эхнатона, "Юная леди" - крайняя справа.

Особого интереса у нашедших мумии археологов они не вызвали. Лишь в XXI веке возникли подозрения, что какая-то из них, возможно, принадлежит Нефертити.

Мумия "Юной леди", которую в Университете Бристоля ныне считают Нефртити, была сильно повреждена .

В 2002 году - британская исследовательница Джоан Флетчер (Joann Fletcher) из Университета Йорка (University of York), сделала мумиям рентген. После чего стала утверждать: более молодая женщина из гробницы Эхнатона — точно Нефертити. Не без оснований: женщина и мумифицирована была высококачественно, и анатомически походила по описаниям на красавицу-царицу.

К тому же мумия была лысой - обритой для ношения особого парика. Или шлема. На лбу у ней отпечатался след от характерного кожаного ремешка. В мочке левого уха сохранились две сережки, схожие с теми, которые были изображены на некоторых портретах Нефертити.

Чуть позднее рядом с мумией была найдена отломившаяся от нее рука. В руке — нечто вроде скипетра - атрибута царской власти.

Облик именно этой «Юной леди» из гробницы Эхнатона и воссоздали ныне в Университете Бристоля. Повелись на выводы Флетчер, по сути подкрепляя их. Увы, это отнюдь не означает, что мумия, которая стала основой для реконструкции, и в самом деле Нефертити. А воссозданное лицо — ее лицо. Хотя некоторое сходство и в самом деле есть.

По мнению скептиков, более-менее уверенно можно утверждать лишь одно: мумия «Юной леди» принадлежит молодой женщине из королевской семьи, умершей во времена 18-ой династии.

Не считает, что Нефертити обнаружена и "самый главный египтолог" Захи Хавасс — бывший генеральный секретарь Верховного Совета Древностей Египта. По сведениям, которыми владеет он, мумия «Юной леди» - принадлежит девушке 16-20 лет. Нефертити прожила дольше.

На роль Нефертити могла бы претендовать вторая женская мумия из гробницы Эхнатона — старшая. Но египтологи почему-то относятся к подобной идее прохладно.

Не исключено, что настоящую мумию Нефертити еще предстоит найти. По мнению британского археолога Николаса Ривза (Dr Nicholas Reeves), работающего сейчас в Университете Аризоны (University of Arizona), она находится в одной из двух секретных камер. В них можно попасть из гробницы фараона Тутанхамона - конкретно из помещения, в котором стоял саркофаг с его мумией.

Настоящая Нефертити может находиться в одной из тайных комнат, примыкающих к гробнице Тутанхамона.

Археолог изучил сканы стен гробницы Тутанхамона, выполненные в высоком разрешении. И обнаружил следы замурованных дверей.

Ривз считает, что «комнатка», в которой в 1922 году нашли саркофаг Тутанхамона, маловата для фараона. Скорее всего она примыкала к более просторным покоям, которые были приготовлены для Нефертити. «Богиня красоты» скончалась на 9 лет раньше мальчика-фараона. И когда тот скоропостижно отбыл в царство мертвых, Нефертити перенесли в смежную камеру, а самого разместили в освободившимся помещении - там, где Тутанхамона и обнаружили.

Двух Нефертити быть не может

«Юная леди» хранится в Каирском египетском музее (The Egyptian Museum) под стеклянным колпаком. Эйдену Додсону разрешили снять колпак и просканировать мумию. На основе этих сканов Элизабет Дэйнес примерно за 500 часов работы изваяла облик древней египтянки. Ее «декорировали» примерно так же, как и уже известную с 1912 года Нефертити — надели шлем и ожерелье, подобные тем, которые имелись на знаменитом бюсте. Что, наверное, и сделало творение реконструкторов похожим на хорошо знакомый образ.

Ученый сканируют мумию "Юной леди"

«Нефертити Вторая» получилась чуть грубее чертами. И в целом понравилась «зрителям». Смутил однако цвет ее кожи. Ее посчитали излишне светлой. Мол, реконструкторы изобразили загорелую белую женщину, а настоящая Нефертити якобы была по жизни темно коричневой — почти негритянкой.

Какого цвета кожа и в самом была у «Грядущей и прекрасной» никто сказать не может — имеющийся бюст не позволяет разобраться.

Еще один упрек Дэйнес и Додсону: «Юная леди» была молодой девушкой, а они воссоздали облик весьма зрелой женщины. С мешками под глазами.

В любом случае «Юная леди» скорее всего не Нефертити. Но почему она так на нее похожа? Есть тут какой-то секрет.