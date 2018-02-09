2018-02-09T09:42:36+03:00
Общество

В Петербурге появился «Дикий патруль»

Если дикий зверь попал в беду, то ему придут на помощь
Анна ПОСЛЯНОВАkpspb
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Дикий Келлер постепенно приучается лакомиться бананами из рук человекаДикий Келлер постепенно приучается лакомиться бананами из рук человекаФото: Олег ЗОЛОТО
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БАНАНОВЫЙ ЛИС

Сыч запутался в нитке и обломал перья на крыле. Утка застряла где-то клювом, дернулась и сломала тонкие кости. Теперь в Центре реабилитации и реинтродукции диких животных «Сирин» ей по кусочкам собирают нижнюю челюсть. Большинство пациентов Центра безымянны. А если кому и дают кличку, значит, дело плохо: он не сможет вернуться в дикую природу.

Так произошло с лисом по имени Келлер. С черепно-мозговой травмой и переломами лап его привезли в «Сирин» прошлым летом: животное попало под машину. Неделю лис пролежал в коме. Когда очнулся – а на это уже никто не надеялся, – долгое время не видел и не слышал. Тогда-то его и назвали Келлером в честь американской писательницы, которая ослепла и оглохла после болезни.

– Его состояние стабилизировали лишь через три недели – тогда и смогли делать операцию на лапе. Но к тому моменту образовалась костная шишка. Врачи сделали все, что могли, но плечо у лиса осталось кривым. Выжить в природе он теперь не сможет, так что приучаем его к людям, – рассказывает директор Центра Ксения Михайлова.

Келлер обожает лакомиться бананами. Уже начал есть из рук сотрудников Центра - огромный прогресс. Для таких, как Келлер, – диких зверей и птиц, попавших в беду, – в «Сирине» и создали мобильную группу «Дикий патруль».

ЛОСЬ-ПОПУТЧИК

«Сирин» помогает диким животным уже девять лет. У него есть свой стационар в Петербурге и вольеры за городом. А идею создания патруля поддержал Фонд президентских грантов, который выделил зооспасателям три миллиона рублей. Дикий патруль - это команда из водителя и ветеринара, которая готова за 20 минут собраться и выехать на помощь. На грантовые деньги «Сирин» купил «УАЗ Патриот» с кунгом, специальное ружье для наркоза и лекарства к нему, получил три рабочие ставки.

– Пока не было своего транспорта, мы ездили спасать зверей на машине директора, – рассказывает специалист «Сирина», патрульный Наталья Шершнева, – Сбитых косуль и лосят возили прямо на заднем сидении: один сотрудник рулит, второй держит. А в кузов уазика спокойно поместится ящик с крупным копытным.

Бывали случаи, когда помощь не успевала. В основном, из-за того, что приходилось вызывать и долго ждать стрелка с духовой трубкой, или ружьем, заряженным усыпляющим дротиком.

– Однажды ловили раненого кабана, вызвали ловца с плевательной трубкой, – вспоминает Ксения. – Ему нужно было подобраться к животному на 15-20 метров и обязательно попасть в заднюю часть туловища, где шкура тоньше. Мне пришлось маячить перед 70-килограммовым зверем со страшными бивнями, чтобы отвлечь его внимание от ловца.

Теперь у «Сирина» есть ружье, дальнобойность которого – 150 метров: и человеку спокойно, и зверь не испытывает стресс. Пользоваться ружьем научат всех сотрудников патруля. А это дополнительная экономия, ведь вызов ловца стоит минимум 5 тысяч рублей.

Ветеринар в патрульной машине не для красоты: таким пассажирам, как косули и лосята, нужно врачебное сопровождение, иначе они просто умрут от страха. Глубокий наркоз им противопоказан: останавливается перистальтика кишечника, животное тут же раздувается и погибает. Так что обходятся седативными препаратами.

Больше года «Сирин» официально сотрудничает с Комитетом по природопользованию Петербурга и с городским управлением МЧС. Теперь обращения о гуляющих по городу лосях смогут переправлять патрулю напрямую.

До марта «Дикий патруль» полностью укомплектуют. Но у него уже сейчас много работы: конец февраля – сезон автотравм у лис и енотовидных собак, у которых начинается гон. Весной по всему городу спасают птиц. Осенью выхаживают сбитых машинами лосят, отделившихся от матерей. Словом, без дела патрульные не останутся.

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