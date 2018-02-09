2018-02-09T12:04:11+03:00
Спорт

Российские фигуристы выиграли короткую программу командного турнира Олимпиады 2018 с личным рекордом

Евгения Тарасова и Владимир Морозов успешно выступили на соревнованиях в парном катании, позволив нам стать третьими по итогам первого дня соревнований
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Евгения Тарасова и Владимир Морозов превзошли себя, чтобы занять первое местоЕвгения Тарасова и Владимир Морозов превзошли себя, чтобы занять первое местоФото: REUTERS
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На Олимпиаде в Пхенчхане за несколько часов до церемонии открытия 9 февраля взял старт командный турнир в фигурном катании. Именно в этом виде программы 4 года назад на Олимпиаде в Сочи россияне во главе с Евгением Плющенко одержали победу. Теперь же Плющенко уже тренер и настало время других фигуристов.

Выступление Михаила Коляды принесло российской команде 3 зачетных балла Фото: REUTERS

Выступление Михаила Коляды принесло российской команде 3 зачетных баллаФото: REUTERS

Командный турнир - новинка Олимпиад. По итогам восьми выступлений в зависимости от занятого места в короткой и произвольной программах сборным начисляются награды. И первым у нас на старт вышел Михаил Коляда в мужском одиночном катании. К сожалению, у него не получилось выступить на хорошем уровне - во время своего проката он дважды упал, допустив ошибки. И как итог - 74,36 балла и лишь восьмая позиция в короткой программе среди мужчин-одиночников.

Выступление Михаила Коляды принесло российской команде 3 зачетных балла. Первая позиция - у японца Шомы Уно, который набрал 103,25. Алексей Быченко из Израиля - второй, набрав 88,49 балла.

После Коляды на лед вышли в парном катании Евгения Тарасова и Владимир Морозов и они превзошли себя, чтобы занять первое место. У них - 80,92 балла, что на 0,1 лучше их личного рекорда в короткой программе. Канадцы Меган Дюамель - Эрик Рэдфорд вторые. А Россия получила 10 очков за первое место.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли короткую программу командного турнира Олимпиады 2018 с личным рекордом Фото: REUTERS

Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли короткую программу командного турнира Олимпиады 2018 с личным рекордомФото: REUTERS

После выступления тренер спортсменов Нина Мозер поведала о забавном эпизоде выступления:

- Сегодня была масса забавных ситуаций, когда, согласно расписанию, Володя вышел уже в коньках, не обратив внимания на то, что соперники еще разминаются, на льду катаются итальянцы Дела Моника и Гуаризе и предстоит заливка. Увидев мой удивленный взгляд, Володя сказал: «Так ведь по расписанию наш выход». Пришлось ему вернуться в раздевалку, снять коньки. И в этот момент мне стало ясно, что ребята так хотят на лед! Они и в самом деле были хорошо готовы, - приводит слова Мозер пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов успешно выступили на соревнованиях в парном катании, позволив нам стать третьими по итогам первого дня соревнований Фото: REUTERS

Евгения Тарасова и Владимир Морозов успешно выступили на соревнованиях в парном катании, позволив нам стать третьими по итогам первого дня соревнованийФото: REUTERS

Сборная России по завершению первого дня у нас 13 очков и мы делим 3-4 место с командой Японии. В лидерах - Канада с 17 баллами, у США 14 очков и второе место. Завтра, 10 февраля, свою короткую программу представят женщины-одиночницы и спортивные танцы. Как ожидается, у нас появится на льду Алина Загитова.

Чемпион в командном турнире фигуристов на Олимпиаде в Пхенчхане 2018 определится в понедельник, 12 февраля.

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