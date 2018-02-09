Tesla отчиталась о самом крупном квартальном убытке в своей истории

9 Февр. 2018 2018-02-09T18:45:35+03:00

Автомобиль Тесла заряжает свои батареи на специальном пункте в Лондоне. Фото: REUTERS

"Мы находимся на более глубоком уровне ада, чем ожидали", - признался Илон Маск

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Компания Tesla опубликовала финансовую отчетность по итогам четвертого квартала 2017 года. В документах сообщается, что ее потери выросли до $675 млн по сравнению с $121 млн за тот же период годом ранее. Об этом сообщает CNN.

Это самая большая ежеквартальная потеря в истории Tesla, но несмотря на значительный убыток, результаты компании оказались лучше прогнозов аналитиков. На котировках акций публикация отчетности практически не отразилась.

“Мы находимся на более глубоком уровне ада, чем ожидали”, - заявил глава компании Илон Маск во время недавней конференции. В частности, бизнесмен отметил неожиданные трудности с изготовлением аккумуляторных батарей для электрокара Tesla Model 3.

“Мы были, вероятно, немного самоуверенными, немного самодовольными, думая, что это то, что мы знаем и понимаем”, - подчеркнул Маск.

Глава компании прогнозирует, что к концу второго квартала 2018 года Tesla сможет производить 5 тысяч электрокаров Model 3 в неделю. Сначала бизнесмен надеялся достичь этой цели к концу 2017 года.

“Наш предыдущий опыт с Model 3 продемонстрировал трудность точного прогнозирования конкретных темпов производства в определенные моменты времени”, - сообщается в пресс-релизе компании.

В четвертом квартале 2017 Tesla собрала 1542 электрокара Model 3 и столкнулась с производственными задержками. Спрос на два других автомобиля, Model S и X, помог увеличить продажи Tesla до $11,8 млрд, что на 55% больше, чем годом ранее. Но потери Tesla за год утроились и выросли почти до $2 млрд.

О рекордных убытках Tesla отчитывается второй квартал подряд. В третьем квартале 2017 года потери компании составили $671 млн.

Финансовая отчетность Tesla была опубликована на следующий день после того, как другая компания Маска SpaceX успешно запустила ракету Falcon Heavy. На борту находился вишневый Tesla Roadster с манекеном в космическом костюме.