2018-02-09T20:48:44+03:00
Спорт

Медальный зачет Олимпиады-2018 в Пхёнчхане: итоговая таблица

"КП" рассказывает о том, как будет выглядеть на скандальных Играх медальный зачет Олимпиады-2018 в Пхёнчхане
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Медальный зачет Олимпиады 2018 будет сформирован к концу Игр - 25 февраля.Медальный зачет Олимпиады 2018 будет сформирован к концу Игр - 25 февраля.Фото: REUTERS
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С 9 по 25 февраля в южнокорейском городе Пхенчхан пройдет Олимпиада 2018 года. Сборная России на этих Играх выступит под олимпийским нейтральным флагом в качестве команды "Олимпийские Атлеты из России". За нас будут сражаться 168 человек.

Медальный зачет Олимпиады 2018 будет формироваться, начиная с первого соревновательного дня Игр - 10 февраля. Завершится Олимпиада 2018 25 февраля. На прошлой Олимпиаде 2014 в Сочи сборная России одержала победу в неофициальном командном зачете, выиграв 11 золотых, 9 серебряных и 9 бронзовых.

Итоговый медальный зачет Олимпиады 2018 будет сформирован к последнему дню Игр - 25 февраля.

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