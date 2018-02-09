Попалась олигарху Рыбка и говорит: женись!

9 Февр. 2018 2018-02-10T01:07:17+03:00

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Странные времена настали, господа-товарищи! Куда ни плюнь – везде наткнешься на девушку с пониженной социальной ответственностью, а то и вовсе порноактрису, которая мнит себя пупом мира и обозначает непреклонное желание диктовать и утверждаться.

Одни из них лезут в телезвезды. Другие хотят стать царицами морскими. Третьи - даже президентом России. И главное – ни тени сомнений, ни одной морщины на гладком и бессмысленном лобике. Как будто инкубатор выпустил на свет целую партию Шурыгиных, монетизирующих и утрату девственности, и ее восстановление. И то, и другое осуществляемое публично.

Какая-то эскорт-девица Настя Рыбка, отдыхавшая на яхте олигарха в компании с очень важным чиновником (ОВЧ) или похожим на него человеком (помним этот термин со времен генпрокурора Скуратова) и еще несколькими такими же эскорт-девицами, вдруг вылезла с публичным шантажом. Женись, говорит, развратник, а не то и тебя, и ОВЧ обвиню в групповом изнасиловании и напишу заявление в полицию. У меня, говорит она, есть и честь, и достоинство. И знаете, чем грозит олигарху и ОВЧ? Прокурором? Парткомом? Нет, у рыбок другие высшие ценности. «Я буду добиваться, чтобы и он, и его друг пришли на программу «Пусть говорят» и ответили за свои поступки,» - озвучивает ртом эта Настя.

nastya_rybka.ru У каждой порядочной девушки должно быть в ленте фото в собачьих ушках

Телешоу как высшая инстанция, устанавливающая истину, определяющая наказание и дающая отпущение грехов посредством эфирных индульгенций. Удивительные люди с мозгами, как выразилась, правда, по другому вопросу, та же Шурыгина, «на донышке».

Впрочем, сама себя она считает очень умной. Настолько, что на своей странице в «Инстаграме», где у нее более 61 тысячи подписчиков, поучает: «Девушки, не встречайтесь с кем попало. Берегите себя для муд…ков». «Правильно зафиксированная женщина в предварительных ласках не нуждается». «Эрекция - лучший комплимент мужчины». И так далее на тему, как и где правильно, извините, раздвигать надо. Все примерно на этом же уровне. Если ее «философия» становится чуть шире простых предложений, то понять суть этой нелепицы уже становится трудно. Правда, и там она не меняется, заниматься сексом надо где угодно, когда угодно и с кем угодно. Впрочем, доказывает это она и делом, занявшись им вместе с подружкой и случайным встречным на набережной у Дома правительства. Остается только посочувствовать олигарху, который оказался столь нетребователен к своему сопровождению.

Смешно и то, что некоторые ресурсы и даже мнящие себя оппозиционными политиками персоны стали раздувать из аквариумной Насти Рыбки тигровую акулу или даже кашалота. «Серьезные обвинения», коррупция, - схватились они за обрывочную и ни о чем не говорящую (кроме как о том, что в компании двух мужиков на яхте были молодые девицы) запись в «Инстаграме». А момент, где эти взрослые мужики объясняют юному тупому созданию суть американо-российских отношений на доступном ей уровне: «У американцев есть такая тетка Нуланд, она нас ненавидит, потому что в молодости провела целый месяц на рыболовном судне с нашими мужиками-моряками. Они ее изнасиловали что ли?» – этот момент выдается за распоряжение со стороны ОВЧ олигарху, чтобы тот воздействовал на выборы президента США. Тут уже кажется, что мозгов на донышке не только у эскорт-девиц, но и у этих аналитиков. Что, наверное, и не так далеко от истины, если учесть, например, что на одном демократическом ресурсе вывесили новость, будто бы менее чем за сутки полета ракета Илона Маска уже пересекла орбиту Марса. Или же вспомнить о том, что в качестве серьезной основы для своих исследований и аналитики они берут заявления девушек с пониженной степенью социальной ответственности, для которых дать и забрать обратно свои слова (и не только) процесс абсолютно естественный и чуть ли не ежедневный.

nastya_rybka.ru Все столпились в кучку- мы приплыли в лагуну для купания

Кстати, сама Настя Рыбка уже, видимо, протрезвела и испугалась своих же слов, потому что опять выступила в своем «Инстаграме» с уже прямо противоположным заявлением: «Не прошли тест на чувство юмора и интеллект. Ровно 5 процентов распознали троллинг тупых баб в моем заявлении про изнасилование». И призвала, по обыкновению, заняться всех сексом. Что поделаешь, ну не умеет больше ничего. А, возможно, поняла, что заигралась чересчур и не туда влезла, испугалась. Мозгов на это-то хватило.

Такая вот деградация центра внимания и цены популярности в обществе произошла: от кавалерист-девиц, защищавших Отечество, до эскорт-девиц. Наверное, мы это заслужили.

P.S. Да, тут еще прошла информация, что программа «Пусть говорят» пообещала ей какой-то космический гонорар за откровенную чушь в эфире. Такой, что даже украинский политолог Ковтун обзавидуется. И не исключено, что мы увидим еще Настю Рыбку в телеэфире с очередными «признаниями и разоблачениями». Торжество Шурыгиных, желающих ухватить максимально возможное количество миллионов в свои «пять минут славы», продолжается. Рассчитанное на таких же Шурыгиных по другую сторону телеэкрана.