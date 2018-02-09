Для кого заканчивается 1 марта «дачная амнистия»

9 Февр. 2018 2018-02-09T20:44:43+03:00

Тем, кто не зарегистрирует индивидуальные жилые дома в ближайшие пару недель, придется собирать дополнительные документы

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Минэкономразвития предупреждает: 1 марта «дачная амнистия», окончание которой многократно переносилось, все-таки заканчивается. Правда, не на все и не для всех. Кому надо что-то срочно делать (и надо ли), а кто может не переживать?

1. Кого это касается?

Тех, у кого дома построены на земельных участках для индивидуального жилищного строительства или на земельных участках, расположенных в населенных пунктах, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства. С 1 марта такие дома уже нельзя будет оформить в упрощенном порядке, потребуется получать в органе местного самоуправления разрешение на ввод дома в эксплуатацию.

Это НЕ касается домов на садовых и дачных участках, а также любого рода хозяйственных (не жилых) построек - для них «дачная амнистия» действует бессрочно.

Понять, на какой именно земле построены ваша дача или дом, можно, посмотрев в документы на участок. Там должен быть указан вид разрешенного использования земли.

2. Что нужно сделать?

Если вы не хотите тратить время и нервы на лишние согласования, у вас остается около двух недель, чтобы успеть подать в Росреестр заявление о регистрации права собственности (важно именно успеть подать до конца февраля документы - тогда они будут рассматриваться по старым правилам).

Для этого понадобится:

разрешение на строительство (если его нет и никогда не было, права на дом зарегистрировать в упрощенном порядке не получится);

правоустанавливающие документы на участок (договор купли-продажи, свидетельство о наследстве, распоряжение местной администрации о выделении земли и т. п.);

технический план дома, выполненный кадастровым инженером;

квитанция об оплате госпошлины (2 тыс. руб.).

Подать документы можно и через многофункциональный центр (МФЦ).

3. А зачем его регистрировать?

Если у вас именно участок под индивидуальное жилищное строительство (не садовый и не дачный земельный участок) и за 10 лет там не появился официально зарегистрированный дом (реально построенный, но отсутствующий по документам - не в счет), то при исчислении земельного налога к такому земельному участку будет применен повышенный коэффициент 2. То есть размер земельного налога существенно возрастет.

Кроме того, при отсутствии государственной регистрации права собственности на дом он вам как бы и не принадлежит. Что может создать проблемы, например, при каких-то земельных спорах с соседями или государством.

А еще возникнут сложности, если вы захотите его продать, подарить, передать по наследству, отдать в залог банку - формально у вас есть только земля.