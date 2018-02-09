Олимпийский чемпион Андрей Букин: «Когда начал выступать Бах, перестал смотреть трансляцию»

9 Февр. 2018 2018-02-09T21:26:14+03:00

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На Играх в Пхенчхане должен был выступить сын Андрея Букин - Иван. Но нашу надежду в танцах на льду на Олимпиаду- 2018 не допустили без объяснения причин. Андрей, по его словам, решил посмотреть трансляцию, чтобы таким образом выразить поддержку тем россиянам, кого на Игры все же пустили.

- Перестал смотреть трансляцию, как только начал выступать президент МОК Томас Бах. После того, что он сделал с нашими спортсменами, слушать его не хотелось. Цинично все это звучало. Жаль, мало наших показали, хотя они явно заслуживали большего, после того, как с ними так жестко обошелся МОК. А так корейцы — молодцы. Мне церемония понравилась. Здорово, что вместе прошли сборные Южной Кореи и КНДР. А еще очень технологично получилось. Корейцы все свои достижения показали. Кое-что у Сочи позаимствовали. И начало церемонии, и идея с фонариками у зрителей. У нас в 2014 году вообще лучшее открытие Игр было, из всех, что я смотрел. Правильная была церемония, добрая.

- А церемонию Зимних Игр в Калгари, где вы были знаменосцем, помните?

- Помню, что было холодно. А мы, знаменосцы, стояли на самой верхотуре стадиона. Ветер хорошо так дул в спину. У нашей команды хоть шубы были. Я воротничок поднял, у шапочки ушки отпусти и нормально. А рядом стоял американец в тоненькой курточке, так он, по-моему, все что только можно себе отморозил. А так с верхотуры все маленькие внизу кажутся, не понимаешь, кто выступает.

- А как вас тогда знаменосцем выбрали?

- Решение было сверху. Точно не знаю, наверное, тогда выбирал ЦК партии. А предложение давал Спорткомитет. Не скрою, приятно было. Все-таки я уже считался великовозрастным спортсменом. Еще бы четыре года, до следующих Игр не выдержал: не физически, а психологически. Но и волнительно - тоже. Знамя-то тяжелое было...

Напомню, что сегодня в корейском Пхенчхане стартовали Зимние Олимпийские игры. На церемонии открытия российские спортсмены из-за санкций МОК шли под олимпийским флагом, который нес волонтер.