2018-02-09T18:32:38+03:00
Телевизор

На старт, внимание, фарш!

Зрителей ждет новое кулинарное шоу «Большой завтрак»
Глеб ГУБАРЕВ
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Одним из первых в гости к Марине Кравиц и Артему Лосеву пришел Гарик Харламов. Фото: канал ТНТОдним из первых в гости к Марине Кравиц и Артему Лосеву пришел Гарик Харламов. Фото: канал ТНТ
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Невероятное количество юмористических и кулинарных программ на голубом экране ясно дает понять, что думают о нас телевизионщики. Они, видимо, полагают (и не без оснований), что зрители предпочитают есть и веселиться. Поэтому выбор ведущей для нового «съестного» шоу на ТНТ более чем объясним - ею стала Марина Кравец, единственная девушка-резидент Comedy Club, которая, как выясняется, не только шутит и поет, но еще и готовит. Впрочем, какая женщина не готова встать к плите? Вот м Марина азартно взялась за новую для себя роль веселой поварихи, тем в более в напарники ей отрядили опытного кулинара Артема Лосева.

Формат программы оригинальным назвать сложно - ведущие и их звездный гость с шутками и прибаутками экспериментируют на кухне. Правда, дело происходит не в стандартной телестудии, а в некоем кафе в центре Москвы (так, во всяком случае, уверяют авторы).

- В конце программы мы стараемся угостить всех посетителей кафе, а их обычно человек 20-25, - говорит Марина Кравец. - Любой из них также может задать вопрос звездному гостю, который в этот момент лепит пельмени или режет огурец.

Кстати, среди тех, кто будет лепить пельмени под руководством Марины, будут Гарик Харламов, Азамат Мусагалиев и другие знаменитости.

ТНТ, «Большой завтрак», с 11 февраля по воскресеньям, 12.00.

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