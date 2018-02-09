Болельщики выбирают лучшего киберспортcмена мира

9 Февр. 2018 2018-02-09T18:44:30+03:00

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Во французских Каннах впервые будет вручена премия GreatGamers лучшему киберспортсмену мира. В состав жюри премии входят профессиональные деятели индустрии: директор ESL France Сами Оуэрфелли, известный игрок CS:GO и защитница женских прав в киберспорте Стефани «missharvey» Харви, неоспоримый мастер файтингов японец Дайго Умехара, знаменитый youtube-блоггер и стример Джефф Хунгунган и один из лучших европейских игроков Кевин де Конинг.

Премия бует присуждаться в пяти номинациях. «Мы пытаемся охватить все основные сегменты киберспорта, так как мы не просто даем награду Геймер Года, но и помогаем людям выбрать лучшего в ключевых категориях: FPS, RTS, MOBA, Sports, а также Entertainer», — заявил Джеймс Берри, директор по работе с жюри GreatGamers. И во всех пяти номинациях сначал могут проголосовать болельщики.

Чтобы проголосовать за лучшего игрока в каждой из пяти категорий, поклонники eSports должны подключиться к gamers.online, создать учетную запись (GG — платная платформа, но первые 50 000 подписок полностью бесплатны) и распределить голоса среди номинантов.

Торжественная церемония вручения премии GG пройдет 25 февраля во Франции в рамках фестиваля игр, который будет транслироваться в прямом эфире на веб-сайте проекта.