2018-02-09T19:12:25+03:00
Звезды

Вдова звезды «Жестокого романса» и «Табор уходит в небо» Дмитрия Бузылева: Если бы его не выписали из больницы, он был бы жив!

Знаменитый цыган-гитарист, снявшийся в десятках фильмов, умер на 62 году жизни в Москве [видео]
Юлия ХОЖАТЕЛЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Актер Дмитрий Бузылев в фильме "Жестокий романс".Актер Дмитрий Бузылев в фильме "Жестокий романс".
Изменить размер текста:

Печальное известие о смерти заслуженного артиста России пришло спустя два дня после его кончины. Дмитрий Бузылев скончался 7 февраля 2018 года на 62 году жизни.

- Дмитрий Михайлович был истинным хранителем цыганской народной культуры. Песни, написанные и исполненные Д.М. Бузылевым «Твои глаза зеленые», «Песня цыган Сибири», «Ой, да не будите» стали поистине народными. Коллеги и зрители помнят его яркие роли в фильмах: «Табор уходит в небо», «Жестокий романс», «Сибириада», «Очи черные», «Мужики» и другие, - напомнили в Союзе кинематографистов России. - Он был знаменит не только блистательным ролям цыган в известных советских картинах. Бузылев был поэтом, композитором и виртуозным исполнителем цыганских романсов.

Все началось в октябре прошлого года. Дмитрий Михайлович оказался в реанимации одной из столичных больниц. У актера обнаружили прободную язву и сделали операцию. Но начались осложнения, проблемы с легкими, бронхами. Спустя 4 месяца Дмитрий Бузылев скончался.

О причине его соль быстрой кончины «Комсомольской правде» рассказала вдова актера Наталья Бузылева.

- Сказали, что у него разорвалась аорта, - говорит, рыдая, Наталья Бузылева. - У него всегда были чистые сосуды, у никогда не болело сердце, давление - 120/80, как в космос летать. Он бы еще долго прожил! В московской городской больнице ему сделали операцию из-за прободной язвы, так он на второй день пел. Но начались осложнения. Возникли бронхит, и перитонит, и абсцесс… Два с половиной месяца в реанимации.

- Дмитрий Михайлович вышел из реанимации?

- Дай бог здоровья Никите Сергеевичу, он перевел его в реабилитационный центр в 70 километрах от Москвы. Там его подняли, там был такой уход! Муж встречал нас с улыбкой, у него уже планы были, мы уже говорили о ходунках, о костылях. Он был в хорошем состоянии. Но его внезапно выписали с температурой 38! Выписали в тот день, когда мне самой нужно было ложиться в больницу с сердцем. Муж оставался с нянечками, с сыном. Но ему становилось хуже - он попал в НИИ им. Склифосовского. Когда я вышла из больницы и пришла домой, сноха встретила меня в черном...

Дмитрий был членом Союза кинематографистов и Союза писателей. Они все похороны взяли на себя. Мы очень благодарны им. А еще вся наша семья невероятно благодарна Никите Сергеевичу - я ему в ноги кланяюсь!

Дмитрий Бузылёв - Песня цыган Сибири.

ПУТЬ В КИНО

Напомним, Дмитрий Бузылев — потомок сибирских кочевых цыган, вся его семья была очень музыкальной. Играть на гитаре он начал с пяти лет, в первый раз выступил в 12, а дебютировал в кино в 18 лет в в картине Эмиля Лотяну «Табор уходит в небо». Затем он учился и играл цыганском в театре «Ромэн». Кинорежиссеры его всегда любили и постоянно звали на роль цыган. В 20 лет он сыграл в фильме «Мой ласковый и нежный зверь», дальше была «Сибириада». Исполнением песен сибирских цыган Бузылев покорил Андрея Кончаловского, а затем и его брата Никиту Михалкова, с которым Дмитрий Михайлович познакомился на съемочной площадке. С этого и началась их многолетняя дружба. Михалков предложил Бузылева Эльдару Рязанову, и он сыграл цыгана Илью в «Жестоком романсе». А дальше уже сам Михалков звал цыгана-гитариста в «Очи серные», «Сибирского цирюльника»,«Утомленных солнцем 2: Предстояние».

ПРОЩАНИЕ

Прощание с Дмитрием Михайловичем Бузылевым пройдет 11 февраля 2018 года. В 11.00 Доме кино начнется гражданская панихида. Похоронят актера на Пыхтинском кладбище.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Юлия ХОЖАТЕЛЕВА

 
Читайте также
Новости 24
Американцы больше доверяют ФБР, чем Трампу
США хотят увеличить число своих военных в Азии
Москва в десятый раз присоединится к акции «Час Земли»
В США отменены почти 1,5 тысячи авиарейсов из-за снегопада
Лавров рассказал об отношении к России в мире
Сирийская армия полностью очистила провинции Алеппо и Хама от террористов ИГ*
Болельщик из США принес на открытие Олимпиады-2018 российский флаг
Соловьев выгнал из студии эксперта за комментарий в адрес погибшего пилота Су-25
Глава Генштаба Украины пообещал не нападать на Россию
В США умер рэпер Кевин Смит, придумавший слово «хип-хоп»
Анна Погорилая назвала великолепным выступление Тарасовой и Морозова
В Домодедово экстренно сел самолет Emirates из-за смерти норвежца на борту
Порошенко ввел меры по борьбе с «информационной агрессией» РФ
Адвокат российских спортсменов прокомментировала решение CAS о недопуске на Олимпиаду
Порошенко подписал указ о мерах по противодействию "информационной агрессии" России
Юрий Чайка прибудет в Дагестан, чтобы представить нового прокурора
Пентагон опроверг обвинения в намеренном разрушении российского моста через Евфрат
Россельхознадзор ввел ограничения на поставки нескольких колбасных компаний Белоруссии
Французский суд продлил арест Павленского еще на четыре месяца
Посол США Хантсман: в Москве мне не хватает ежедневного солнца
«Во время игры правил не меняем»: Губернатор Ленобласти записал видео в поддержку не допущенных на Олимпиаду спортсменов
Эксперт назвал дискриминацией решение CAS о недопуске 47 россиян на Олимпиаду
Умер один из основателей американской рок- группы Mr. Big
Депутаты Рады пикетируют сейм Польши из-за запрета идеологии националистов