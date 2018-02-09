Вдова звезды «Жестокого романса» и «Табор уходит в небо» Дмитрия Бузылева: Если бы его не выписали из больницы, он был бы жив!

9 Февр. 2018 2018-02-09T19:12:25+03:00

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Печальное известие о смерти заслуженного артиста России пришло спустя два дня после его кончины. Дмитрий Бузылев скончался 7 февраля 2018 года на 62 году жизни.

- Дмитрий Михайлович был истинным хранителем цыганской народной культуры. Песни, написанные и исполненные Д.М. Бузылевым «Твои глаза зеленые», «Песня цыган Сибири», «Ой, да не будите» стали поистине народными. Коллеги и зрители помнят его яркие роли в фильмах: «Табор уходит в небо», «Жестокий романс», «Сибириада», «Очи черные», «Мужики» и другие, - напомнили в Союзе кинематографистов России. - Он был знаменит не только блистательным ролям цыган в известных советских картинах. Бузылев был поэтом, композитором и виртуозным исполнителем цыганских романсов.

Все началось в октябре прошлого года. Дмитрий Михайлович оказался в реанимации одной из столичных больниц. У актера обнаружили прободную язву и сделали операцию. Но начались осложнения, проблемы с легкими, бронхами. Спустя 4 месяца Дмитрий Бузылев скончался.

О причине его соль быстрой кончины «Комсомольской правде» рассказала вдова актера Наталья Бузылева.

- Сказали, что у него разорвалась аорта, - говорит, рыдая, Наталья Бузылева. - У него всегда были чистые сосуды, у никогда не болело сердце, давление - 120/80, как в космос летать. Он бы еще долго прожил! В московской городской больнице ему сделали операцию из-за прободной язвы, так он на второй день пел. Но начались осложнения. Возникли бронхит, и перитонит, и абсцесс… Два с половиной месяца в реанимации.

- Дмитрий Михайлович вышел из реанимации?

- Дай бог здоровья Никите Сергеевичу, он перевел его в реабилитационный центр в 70 километрах от Москвы. Там его подняли, там был такой уход! Муж встречал нас с улыбкой, у него уже планы были, мы уже говорили о ходунках, о костылях. Он был в хорошем состоянии. Но его внезапно выписали с температурой 38! Выписали в тот день, когда мне самой нужно было ложиться в больницу с сердцем. Муж оставался с нянечками, с сыном. Но ему становилось хуже - он попал в НИИ им. Склифосовского. Когда я вышла из больницы и пришла домой, сноха встретила меня в черном...

Дмитрий был членом Союза кинематографистов и Союза писателей. Они все похороны взяли на себя. Мы очень благодарны им. А еще вся наша семья невероятно благодарна Никите Сергеевичу - я ему в ноги кланяюсь!

Дмитрий Бузылёв - Песня цыган Сибири.

ПУТЬ В КИНО

Напомним, Дмитрий Бузылев — потомок сибирских кочевых цыган, вся его семья была очень музыкальной. Играть на гитаре он начал с пяти лет, в первый раз выступил в 12, а дебютировал в кино в 18 лет в в картине Эмиля Лотяну «Табор уходит в небо». Затем он учился и играл цыганском в театре «Ромэн». Кинорежиссеры его всегда любили и постоянно звали на роль цыган. В 20 лет он сыграл в фильме «Мой ласковый и нежный зверь», дальше была «Сибириада». Исполнением песен сибирских цыган Бузылев покорил Андрея Кончаловского, а затем и его брата Никиту Михалкова, с которым Дмитрий Михайлович познакомился на съемочной площадке. С этого и началась их многолетняя дружба. Михалков предложил Бузылева Эльдару Рязанову, и он сыграл цыгана Илью в «Жестоком романсе». А дальше уже сам Михалков звал цыгана-гитариста в «Очи серные», «Сибирского цирюльника»,«Утомленных солнцем 2: Предстояние».

ПРОЩАНИЕ

Прощание с Дмитрием Михайловичем Бузылевым пройдет 11 февраля 2018 года. В 11.00 Доме кино начнется гражданская панихида. Похоронят актера на Пыхтинском кладбище.