2018-02-09T18:49:56+03:00
Наука

Илон Маск пообещал, что беспилотная Tesla проедет всю Америку - от одного побережья к другому

Испытание начнется в течение ближайших трех-шести месяцев
Григорий ПУШКАРЁВ
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Беспилотный автомобиль Тесла на дороге. ФОТО: TeslaБеспилотный автомобиль Тесла на дороге. ФОТО: Tesla
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Глава Tesla Илон Маск заявил, что одна из целей компании - испытание автопилота одного из электрокаров поездкой на длинное расстояние. Бизнесмен пообещал, что в течение ближайших трех-шести месяцев автомобиль в автономном режиме начнет путешествие от одного побережья США к другому.

Идея заключается в том, чтобы доказать целесообразность развития автопилота для будущего в данной области технологий. Маск анонсировал мероприятие еще в 2017 году, но оно было отложено из-за того, что разработчики не успели подготовить программное обеспечение для поездки на длинное расстояние.

Маск отметил, что в настоящее время он “доволен прогрессом, достигнутым в области программирования нейронных сетей”, имея в виду систему искусственного интеллекта, необходимую для безопасного управления транспортными средствами без водителя.

О деталях предстоящего тестирования компании известно мало. По словам Маска, во время испытательного заезда электрокар будет переведен в полностью беспилотный режим. Неясно, будет ли в салоне машины присутствовать водитель и каков будет маршрут Tesla.

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