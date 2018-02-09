Илон Маск пообещал, что беспилотная Tesla проедет всю Америку - от одного побережья к другому

9 Февр. 2018 2018-02-09T18:49:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава Tesla Илон Маск заявил, что одна из целей компании - испытание автопилота одного из электрокаров поездкой на длинное расстояние. Бизнесмен пообещал, что в течение ближайших трех-шести месяцев автомобиль в автономном режиме начнет путешествие от одного побережья США к другому.

Идея заключается в том, чтобы доказать целесообразность развития автопилота для будущего в данной области технологий. Маск анонсировал мероприятие еще в 2017 году, но оно было отложено из-за того, что разработчики не успели подготовить программное обеспечение для поездки на длинное расстояние.

Маск отметил, что в настоящее время он “доволен прогрессом, достигнутым в области программирования нейронных сетей”, имея в виду систему искусственного интеллекта, необходимую для безопасного управления транспортными средствами без водителя.

О деталях предстоящего тестирования компании известно мало. По словам Маска, во время испытательного заезда электрокар будет переведен в полностью беспилотный режим. Неясно, будет ли в салоне машины присутствовать водитель и каков будет маршрут Tesla.