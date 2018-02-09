В Госдуме предлагают вернуть летнее время: кому это выгодно и как влияет на здоровье

9 Февр. 2018 2018-02-09T19:12:59+03:00

В Госдуме вновь задумались о возврате к переходу на летнее время. Фото: Евгения ГУСЕВА

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Депутат Госдумы Андрей Барышев предложил вернуть переход на летнее и зимнее время. Причём сделал это неожиданно для родной фракции - “Единой России”. То ли ошибке, то ли по неопытности Барышев не согласовал свои действия с начальством.

- Я руководствовался только обращениями людей, которым не нравится жить в постоянном зимнем времени, - объяснил сам депутат в эфире Радио “КП”.

Есть опасения, что инициативу в итоге отвергнут. Хотя она очень даже полезна. Сейчас Россия живет по постоянному зимнему времени. Даже летом. У нас фактически украли час вечернего времени!

УКРАЛИ ЧАС ВРЕМЕНИ

Летом сегодня получается примерно так. Только ты после работы уютно расположился на веранде кафе или пришёл погулять в парк, а солнце - хлоп, и закатилось. Весь световой день, особенно жители городов, проводят в офисах и на производствах. При этом ночью спать невозможно - в июле уже в начале четвёртого утра начинает светать.

В эфире Радио “КП” мы попробовали выяснить, кому мешал перевод стрелок, вредно это всё-таки или полезно для организма, что мы потеряем и что сэкономим, вернувшись к летнему и зимнему времени.

НАИВНЫЕ ВОПРОСЫ

Что такое “часовые пояса”?

Представьте яблоко, которое разрезали на 24 равные дольки. Яблоко - наша планета. Каждая долька - часовой пояс. Россия настолько велика, что расположена сразу на 11-ти таких дольках. Одна долька - один час. Такая система принята в подавляющем большинстве стран мира.

Есть и экзотические системы: например, в Индии, Иране, Афганистане разница между поясами составляет 30 минут.

Результаты опроса читателей "КП" о переводе часов на лето.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Китай пошёл своим путём - у них единое время во всех провинциях (разница с Москвой +5 часов), хотя географически страна находится в трёх разных поясах.

Отсчёт часовых поясов астрономического времени начинается от Гринвича (Великобритания) - там, на долготе Гринвичской королевской обсерватории, проходит нулевой меридиан. Разница с Москвой - 3 часа. В российской столице 9 утра - в Гринвиче 6 утра.

С 2011 года в России понятие “часовой пояс” заменено понятием “часовая зона”.

Зачем переводить стрелки?

Наша планета вращается вокруг Солнца под таким градусом, что в зимнее время года наше, северное, полушарие получает меньше света, чем южное. Световой день сокращается. Если летом рассвет в 5 утра, то зимой он может быть и в 9 утра. Очень некомфортно идти на работу или в школу, когда на улице ещё темно. Организм протестует и отчаянно хочет спать - у всех нас есть природные биологические часы, которые привязаны именно к световому дню. Для того, чтобы немного облегчить эти страдания, и было принято решение переводить часы на зимнее время. До перевода было 8 утра и темно, после перевода стало тоже 8 утра (по старому 7 утра), но уже светло.

Есть и еще одна причина - экономическая. По некоторым данным, переход на зимнее и летнее время позволяет экономить электричество.

Все ли регионы находятся в своих поясах?

Нет, не все. Россия на протяжении своей бурной истории в XX веке несколько раз “прыгала” из одной системы в другую. Появилось так называемое “декретное” время - это когда к текущему астрономическому времени искусственно прибавляли 1 час (обосновывалось это тоже экономией электричества).

В начале 90-х “декретное” время отменили. Через год снова ввели. Потом сделали так, что регионы сами могли определять, в каком поясе им жить. Некоторые воспользовались таким суверенитетом, некоторые - нет. В 2011 году правительство попыталось упорядочить эту чехарду и заодно сократить количество поясов между центром, то есть Москвой, и дальневосточными регионами, чтобы разница была не 9 часов, а 6. Но населению не понравилось. В 2014-м переход на летнее время отменили. С тех Россия живёт в постоянном зимнем времени.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

Александр МИРОНОВ, аспирант лаборатории нейробиологии сна и бодрствования Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН:

Сезонная депрессия - главная проблема

- Адаптировать расписание людей к времени закатов и восходов - то есть переводить часы - обязательно необходимо. Но делать это желательно не резко, сразу на час, а, например, по полчаса в течение двух недель. Жаль, что осуществить такой плавный переход нереально.

И сдвиг, с точки зрения сомнологии, лучше сделать на 2-3 часа. Летом восход в 5 утра, в декабре - в 9 утра. Сдвиг в 1 час едва ли что-то компенсирует.

Переход с летнего на зимнее время и обратно - не самая главная проблема. У нас очень короткие дни зимой. Это вызывает сезонную депрессию у очень большого числа людей. Во-первых, нужно признать, что это серьёзная проблема; сейчас у нас даже нет такого диагноза. Во-вторых, нужно использовать лампы с нормальным спектром. У нас очень много, особенно в разных учреждениях, люминесцентных ламп с плохим индексом цветопередачи. Например, в Норильске, где экстремальные условия жизни, еще в советское время пришли к тому, что там на производствах есть комнаты с дневным освещением - яркостью порядка 10 тысяч люкс (норма для офиса - 300-500 люкс - Ред.). Это позволяет обманывать организм и поддерживать легкое летнее настроение.

Аркадий Тишков, член-корреспондент РАН, доктор географических наук, заслуженный деятель науки РФ:

Это происки телевизионных рекламщиков

- Постоянное зимнее время может устраивать только некоторые регионы, где людям безразлично, что будет рано вставать солнце и будут рано наступать сумерки. Вообще вся эта история интересна тем, кто продаёт рекламу на телевидении. Рекламщики добились своего: зимнее время всех привязало к телевизору. В светлое время суток люди заняты работой. И практически полностью потеряли светлые вечера, ведут ночную жизнь перед телевизорами.

Игорь ЮШКОВ, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности:

Перевод стрелок позволяет экономить

- С точки зрения энергетики и экономики в целом переводить стрелки - целесообразная вещь. Говорить о конкретных суммах сложно, но экономия есть. Ведь вы по сути продлеваете световой день. Люди меньше включают свет в квартирах. Меньше тратится энергии на уличное освещение. Экономятся как муниципальный, так и семейный бюджеты.

КАК МЕНЯЛОСЬ ОТНОШЕНИЕ К ПРОБЛЕМЕ

Алексей РОЩИН, социальный психолог, преподаватель МГУ:

- Поначалу народ к переходу на зимнее и летнее время (в 1981 году - Ред.) отнесся без энтузиазма. Люди не понимали, зачем это нужно, не смотря на то, что прошла кампания в советской прессе. Только когда выросло поколение, жившее с переводом стрелок, люди стали относиться к этому спокойно - как с смене времён года. После открытия “железного занавеса”, стало многим понятно, что точно так же живут и за рубежом.

Когда было принято решение отменить перевод стрелок, нашлись сторонники такой стабильности - она тогда была во всём. Но одновременно возникло два восприятия вопроса:

1. Становится слишком уж стабильно;

2. Это перемена, потому что не так, как было раньше. Получился конфликт.

А КАК У НИХ

Переводят, но не хотят

Владимир ДОБРЫНИН, собкорр “КП” в Испании

Европарламент обратился к правительству Евросоюза: он предлагает провести исследование - необходимо ли 2 раза в год переводить стрелки часов. В экономически развитых странах Евросоюза считают, что перевод стрелок позволяет экономить электроэнергию - от 0,5% до 2,5%.

Однако сторонники идеи не трогать стрелки часов уверены, что вреда для здоровья человека при этом причиняется столько, что экономией электричества это не покрывается. Среди последствий называется не только снижение трудоспособности, но и потеря веса, и психические расстройства. Но методику подсчёта ущерба никто не раскрывает. Скорее всего, потому что её не существует.

Инициатором отмены перевода часов выступила Финляндия. Она представила Еврокомиссии 77 тысяч подписей граждан в поддержку этой идеи. Судя по европейской прессе, предложение не вмешиваться в ход времени имеет серьёзную поддержку в Швеции, Нидерландах, Дании, Германии, Чехии, Франции, Словакии, Бельгии. И, скорее всего, правительство ЕС удовлетворит просьбу парламента.

Опрос про время.

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