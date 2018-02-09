Олег Новиков ушел с поста гендиректора "ЭКСМО"

9 Февр. 2018 2018-02-09T20:19:19+03:00

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У компании "Эксмо" новый гендиректор. Олег Новиков, занимавший эту должность с 1991 года, уступил свой пост Евгению Капьеву, занимавшему должность директора департамента «Эксмо Non Fiction».

Информацию о своем уходе Новиков подтвердил корреспонденту "КП" сегодня в музее Современной истории России, где проходило заседание Оргкомитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в Российской Федерации.

— В группу компаний "Эксмо-Аст" входит несколько бизнес-единиц и совмещать общее руководство холдингом и непосредственно операционную работу в одной из участниц этой группы - компании "Эксмо" оказалось не очень продуктивно. Поэтому я решил сосредоточиться на стратегии развития группы "Эксмо-Аст" в качестве ее президента. С новыми идеями, с вопросами продвижения литературы и чтения.

Новиков подчеркнул, что решение далось нелегко, но было продиктовано интересами бизнеса. Процесс передачи дел новому гендиректору займет около трех месяцев. Главная задача нового гендиректора — соответствовать новой стратегии "два-пять-десять", принятой в издательстве:

– Мы планируем удвоить объемы продаж в течение пяти лет, напрямую коммуницировать с каждым пятым жителем и войти в топ-десять издательств Европы, — отметил Новиков.

Сам Евгений Капьев о своих планах относительно развития "Эксмо" рассказал 1 февраля a ходе пресс-ланча с представителями СМИ. По словам нового гендиректора, приоритетными направлениями издательства на этот год являются бизнес-литература, поэзия, книги по воспитанию детей и медицинская литература. Все четыре трендовых направления заточены под российских авторов.

Уже сейчас наши авторы успешно конкурируют с западными. Так, к примеру, одним из самых популярных авторов в сфере бизнес-литературы стал Дмитрий Портнягин, чьи тиражи перевалили за сто тысяч, а находкой в области литературы по воспитанию детей стала екатеринбургская воспитательница Анна Быкова. Русская воспитательница успешно гастролирует по Европе, рассказывая, как нужно воспитывать детей.

Капьев пообещал повысить доходы российских авторов за счет продажи за рубеж, создать личный кабинет наподобие кабинета в Сбербанке, где автор смог бы отслеживать свои продажи и рост доходов. А также — создать целую инфраструктуру по обучению молодых авторов.

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