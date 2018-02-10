2018-02-10T11:43:02+03:00
Звезды

Вот это Вася: Сын Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина вырос настоящим мачо

Фото 18-летнего красавца который день обсуждают в сети
Ольга АНТОНОВА
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Совершеннолетний красавец Василий РыбинСовершеннолетний красавец Василий РыбинФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Теперь мы знаем, кто может составить конкуренцию Филиппу Газманова за право называться самым брутальным отпрыском отечественных звезд. Знакомьтесь! Василий Рыбин – сын Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина. Такое ощущение, что певица намеренно не показывала единственного сына в соцсетях, опасаясь, что такого красавчика могут и сглазить. И глядя на фотографии, материнские чувства можно понять, но потом, похоже, гордость за сына оказалась сильнее и на днях супруга солиста группы «Дюна» показала единственного наследника у себя на страничке.

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова с сыном Василием и его девушкой Дарьей Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова с сыном Василием и его девушкой ДарьейФото: Личная страница героя публикации в соцсети

«Сын сейчас отдыхает после сессии в теплых странах, а мы сидим и скучаем по нему», — поделилась Сенчукова своими переживаниями в личном блоге. Что тут началось? К фото поклонники оставили сотни комментариев, где заявили, что даже не ожидали, что у Сенчуковой такой взрослый сын, да не просто взрослый, да еще и такой красивый (а вот тут уже немного хамство)

Василий вырос в очень привлекательного молодого мужчину Фото: Личная страница Вконтакте

Василий вырос в очень привлекательного молодого мужчинуФото: Личная страница Вконтакте

"Пока все дома" в гостях у семьи Рыбина-Сенчуковой в 2010 году Фото: YouTube

"Пока все дома" в гостях у семьи Рыбина-Сенчуковой в 2010 годуФото: YouTube

У Васи и фигура хороша Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

У Васи и фигура хорошаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Вася не только красавец, но еще и музыкант Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Вася не только красавец, но еще и музыкантФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Особенное внимание привлекли татуировки Василия. Фанаты звездной семьи очень переживают, как бы молодой человек не переусердствовал с их количеством. Ведь ему через неделю исполнится всего лишь 19, а на его теле уже есть две огромные татуировки. Первую — птицу на руке — он сделал несколько лет назад, а на груди — совсем свежий рисунок. Он даже не успел еще «потерять» ярко-черный оттенок. О Василии Рыбине известно не так много: он несколько лет профессионально занимался каратэ, а сейчас учится во МГИКе и планирует стать режиссером театра и театрализованных представлений. В наследство от родителей ему досталась любовь к музыке. Пару лет назад Василий с друзьями организовал рок-группу Another One Divine и теперь играет в ней на барабанах и поет. Прославиться благодаря известной фамилии Василий не спешит, но он может просто просить маму почаще выкладывать его фотографии в Instagram, и девушки найдут его сами.

nsenchukova_officialnsenchukova_official
Наш сын сейчас отдыхает после сессии в тёплых странах А мы вдвоём сидим и по нему скучаем #гдетосухоитепло#
1878 отметок «Нравится»112 комментариевInstagram
nsenchukova_officialnsenchukova_official
Настоящий рок-музыкант!
386 отметок «Нравится»11 комментариевInstagram
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