61-летний Ефим Шифрин показал накачанный торс, которому позавидует Арнольд Шварцнеггер

10 Февр. 2018 2018-02-10T15:10:25+03:00

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Гастрольный тур Ефима Шифрина расписан на два года вперед. Сегодня он дает концерт в Юрмале, завтра летит во Владивосток, зная, что потом будут еще поездки по городам США. Но даже при таком плотном расписании и джетлаге, с которым постоянно живет любой артист, Шифрин старается каждый день заниматься спортом. И это не бег на дорожке, сатирик действительно занимается бодибилдингом, и как признавался он в одном интервью, если бы не его загруженность, он с удовольствием принял участие в соревнованиях. На днях юморист опубликовал в своем инстаграме фото с обнаженным торсом и в который раз удивил своих подписчиков, ведь выглядеть так в 61 год дорого стоит.

Такому прессу Шварцнеггер и вправду мог бы позавидоватьФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«Восхищаюсь вашим упорством», «Это же сколько надо пахать в зале, чтобы иметь такую форму?!», «Да вам сам Арнольд Шварцнеггер позавидует!», - тут написали ему подписчики в комментариях.

Сам Шифрин считает, как и в любом деле, в регулярных спортивных тренировках главное дисциплина. Тем более, как считает юморист, именно тренировки позволяют ему не быть таким рассеянным, ведь благодаря им его день расписан буквально по минутам. Но так было не всегда. В большой спорт актер пришел поздно в 37 лет, после того, как осознал, что не хочет быть толстеющим артистом, на которого неприятно смотреть зрителям.

Ефим в прекрасной формеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«Однажды, во время одного очередного эфира, я вдруг обнаружил, что с экрана на меня смотрит совершенно незнакомый и неприятный мне человек. Мне было лет 35, и я понял, что на сцене стоит человек неопределенного возраста, полнеющий и в силу своей бесформенности уже почти отталкивающий. Мне стало не по себе. На ближайшем концерте в зале «Россия» я спросил у звукорежиссера Лёши Шермана, единственного знакомого мне качка: «А можно ли обычному человеку стать таким, как ты?». Он сказал: «Почему нет?» – и на следующий день мы встретились уже в спортивном зале. Это был 1993 год. С того момента я уже не расставался с тем, что люди теперь смело называют бодибилдингом. Я пришел в спортивный зал в 37 лет, а уже через 7 лет получил статуэтку «Мр. Фитнес», а еще позже – почетную грамоту Московской федерации бодибилдинга (ИФББ)», - признался он в интервью журналу «Железный мир».

Даже в праздники Ефим не забывает про спортзалФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

К слову, в 2000 году Шифрин получил премию Международной сети клубов World Class «Мистер Фитнес», а в 2006 году его наградили Дипломом Комитета физкультуры и спорта, Федерации бодибилдинга и фитнеса Правительства Москвы за пропаганду спорта и здорового образа жизни.