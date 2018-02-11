2018-02-11T13:30:10+03:00
Звезды

Пуговка из «Папиных дочек» опубликовала фото в свадебном платье

На фоне разговоров о беременности 17-летней актрисы снимок не удивил поклонников
Ольга АНТОНОВА
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Екатерина Старшова по-прежнему любима тысячами поклонниковЕкатерина Старшова по-прежнему любима тысячами поклонниковФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Екатерина Старшова, та самая Пуговка из сериала «Папины дочки», несмотря на то, что уже несколько лет не снимается в кино, по-прежнему любима тысячами поклонников. Новость о том, что прошлым летом девушка отправилась отдыхать в Испанию вместе со своим молодым человеком обсуждалась очень активно в сети. А уж когда в прессе появилась информация, что актриса выходит замуж потому что скоро станет мамой, фолловеры ее инстаграма засыпали девушку поздравлениями. Пришлось вмешать маме молодой актрисы, которая заявила, что пополнения в семье они не ждут, а Катя планирует поступать в медицинский вуз, и сейчас все ее мысли только об экзаменах и тренировках (девушка увлекается фигурным катанием). Но как оказалось недавно, все-таки не все. Так, Старшова внезапно опубликовала фото из свадебного салона, где примерила подвенечное платье, которое надо отметить, Кате очень идет.

Катя внезапно опубликовала фото из свадебного салона Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Катя внезапно опубликовала фото из свадебного салонаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Свой пост в личном аккаунте Instagram девушка подписала так: «Какое красивое платье».

Некоторые подписчики предположили, что это вовсе не свадебное платье, а наряд для выпускного вечера или бала. Тем более, как заявили другие пользователи, 16-летней Пуговки, пожалуй, еще раз думать о замужестве. Ведь по российским законам, она даже не совершенолетняя.

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На архивных снимках Катя предстала в образе роковой красавицы – Мэрилин Монро. Но если учесть, что на фотографиях девочке не более 12 лет, поклонники не могли не задаться вопросом: а не слишком ли вызывающая фотосессия для ребенка? Тем более, если учесть, что инициатором фотосессия стала мама маленькой звезды. Впрочем, у самой Кати кадры вызвали лишь ностальгию. (подробности)

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