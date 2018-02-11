Роза Сябитова сделала 8 пластических операций

11 Февр. 2018 2018-02-11T14:03:41+03:00

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Ведущая программы «Давай поженимся» Роза Сябитова стала героиней программы Марии Шукшиной «В гости по утрам», в которой как обычно не стала лукавить по поводу своей сложной личной жизни и чему она обязана прекрасному внешнему виду, а рассказала откровенно все как есть. Так известная сваха страны призналась, что ее мама была алкоголичкой, а ее муж умер очень рано, оставив ее с двумя детьми на руках. И Сябитовой пришлось многое сделать для того, чтобы добиться успеха. Когда Розу пригласили на телевидение, она понимала, что она должна выглядеть на все сто, поэтому она начала активно худеть. За короткий период она сбросила 20 кг лишнего веса, что не могло отразиться на качестве кожи. Как следствие – телезвезда пришла к пластическому хирургу.

По словам Сябитовой, она перенесла восемь операций.

«Когда мне предложили участвовать в программе, я сразу сказала – а потом операции. Понятно же, что похудеешь, значит, грудь отвиснет. Я похудела на 20 килограммов и сделала полный тюнинг – восемь операций после похудения. Вы думаете, что я, как Настя Волочкова, скажу: «У меня была грудастая бабушка?» Нет, ребята, чудес не бывает», - сказала Роза Сябитова.

На вопрос Шукшиной – не страшно ли было не узнать себя после пластики, Роза отмахнулась. «Мы же все по-русски делаем. Кто не рискует, то не пьет шампанского».

Кстати, у Сябитовой сложные отношения с алкоголем. Ее мать злоупотребляла и, по словам Розы, просто пила. У нее самой в один период была мысль спасаться алкоголем, но ей помог сын Денис. Это произошло после смерти первого мужа, Роза осталась вдовой, одна с двумя маленькими детьми на улице. Как рассказывает сваха, свекровь ее прогнала и Розе пришлось вернуться домой к пьющей матери.

«У меня просто опустились руки. А мама рядом пьяная лежит. Я нашла ее портвейн. Думаю: может, выпить, может, так легче будет? Выходит Дениска и говорит: «Мам, не надо». Меня как будто холодной водой окатило. Утром я проснулась Зеной-воительницей», - рассказала Роза.

К слову, дети Сябитовой Денис и Ксения пока одиноки. Но телесваха уверена: их жизнь сложится наилучшим образом. Она призналась, что готова принять любого зятя и невестку, правда, с условием: «Я под любого зятя под любую невестку подстроюсь, но надо, чтоб мне тоже было хорошо. Поэтому выбирать будем вместе - с оглядкой на семью», - сказала Роза.