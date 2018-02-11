Как вредные привычки сказываются на вашем здоровье

11 Февр. 2018 2018-02-11T19:06:53+03:00

Не повторяйте их, даже если вас никто не видит!

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ХРУСТ ПАЛЬЦАМИ

Это не просто раздражает ваших друзей и коллег - это может иметь нехорошие последствия и для вас самих. Дело в том, что в полости суставов есть вещество, называемое синовиальной жидкостью, оно выполняет функцию смазки. Звук, который ваши костяшки издают, когда вы «хрустите», появляются при образовании маленьких пузырьков в этой самой жидкости.

Если делать это постоянно, то с большей вероятностью с годами вы получите опухшие руки. А также слабую хватку.

Но есть и хорошая новость: то, что хруст пальцами повышает риски возникновения артрита, это неправда.

КУСАНИЕ НОГТЕЙ

Это может повредить ваши зубы, а также кожу вокруг ногтевого ложа. А еще это самый простой способ подхватить инфекцию или простуду, потому что большое количество бактерий и микробов обитает именно на человеческих ладонях, кусая ногти, вы мгновенно переносите вредителей с пальцев в рот.

Не говоря уже о том, что такая привычка намекает на то, что человек находится в состоянии стресса. Пожалуй, вам стоит поговорить с врачом или попробовать упражнения на расслабления и релакс.

Самый быстрый способ занести в организм вредные бактерии - это грызть ногтиФото: GLOBAL LOOK PRESS

ПОСТОЯННАЯ НЕХВАТКА СНА

Недостаток сна становится причиной того, что из-за постоянной усталости мозга (когда он не успевает восстановиться во время сна) человеку становится труднее учиться и запоминать.

Не говоря о том, что если вы регулярно не высыпаетесь, то превращаетесь в дневного зомби. Что чревато повышенным кровяным давлением, сердечными заболеваниями, диабетом и депрессией.

Сделайте все возможное, чтобы вы получали необходимые человеческому организму 7-8 часов крепкого сна в сутки.

ДЖИНСЫ "В ОБЛИПКУ"

Приталенные и облегающие «слипы» все еще в моде. Но если вы будете носить их каждый день, нервные окончания уж точно не скажут вам за это спасибо. Как и половые органы.

Неврологи утверждают, что тесные джинсы нарушают работу кровотока, это приводит к онемению нижних конечностей и возникновению болезни под названием парестетическая мералгия.

Если вы замедлите темп, будете жевать медленно и маленькими кусочками, то вскоре почувствуете разницуФото: GLOBAL LOOK PRESS

ГРОМКИЕ НАУШНИКИ

Чтобы быть в безопасности, старайтесь делать громкость в наушниках не выше 75 децибел (примерно столько выдает работающий пылесос, а нормальный разговор составляет около 60 децибел). И не злоупотребляйте наушниками, пару часов в день - не больше. Иначе эта пагубная привычка обязательно скажется с возрастом.

Люди и так с годами теряют слух, а если на это еще накладывается постоянное прослушивание громкой музыки, случается то, что происходит с половиной людей старше 75 лет – частичная или полная потеря слуха.

"ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕРФИНГ" ПЕРЕД СНОМ

Голубой свет, выделяемый электронными гаджетами, такими как телефон, планшет и телевизор, может изрядно испортить вам сон. Сразу несколько независимых исследований показали, что такая пагубная привычка, как «электронный серфинг» в постели может быть связана с раком (особенно это касается онкологии груди и предстательной железы), диабетом, ожирением и сердечными заболеваниями.

Свет гаджетов будоражит и настраивает на бодрый лад. Если уж вы хотите что-то прочитать на ночь, откройте книгу. Читайте при приглушенном свете ночника, а сама спальня должна быть темной и предварительно проветренной.

БЫСТРОЕ НАСЫЩЕНИЕ

Часто это и есть причина вашего лишнего веса. Удивлены? На самом деле, ничего удивительного: дело в том, что при быстром поглощении еды сигналы о насыщении не успевают вовремя поступать в определенные участки мозга, в итоге вам хочется есть еще и еще (при том, что организму уже, что называется, хватило).

Если вы замедлите темп, будете жевать медленно и маленькими кусочками, то вскоре почувствуете, что для полного насыщения вам хватает половины еды по сравнению в прежним рационом. И это вскоре отразится на вашей талии. В лучшую сторону!

Пиво тоже может навредитьФото: Влад КОМЯКОВ

МНОГО ВЫПИВКИ

Речь, разумеется, не о простой воде (которой, надеемся, вы помните нужно выпивать два литра в сутки), а об алкогольных напитках. Мужчины, которые за неделю выпивают более 10 доз в неделю (с учетом пива) и женщины с превышением недельной нормы в 6 доз, чаще страдают заболеваниями почек и печени, проблемами пищеварения и сердца.

Для уточнения: одна доза – это 100 мл сухого вина, 30 мл водки или кружка пива.

КСТАТИ

Со школьных времен мы знаем дарвиновскую теорию эволюции, согласно которой все живые существа наследуют признаки родителей, записанные в генах. При этом регулярно появляются попытки найти и другие возможные пути передачи наследственной информации. Человечеству хочется знать точно - передаются ли на самом деле детям вредные привычки родителей. И на днях стало известно, что канадские биологи из Университета Макгилла вМонреале, проведя серию опытов на мышах, пришли к выводу, что на здоровье потомства могут влиять не только гены родителей. Важную роль играют также особые белки, которые «упаковывают» спираль ДНК, удерживая ее в свернутом состоянии (подробнее)

Передаются ли на самом деле детям вредные привычки родителей?Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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