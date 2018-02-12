Как на Южном Урале развивают спортивное ориентирование и строят уникальные экологические тропы

12 Февр. 2018 2018-02-12T20:09:00+03:00

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- Едва перевожу дух после вертикального захода к самой вершине. И не могу удержаться. Помню, тогда вырвалось: Ух-ты! Вот это чудо! Громадная скала на «ножках» со сквозным «окном» посередине. Сверху массив из «оплавленных» ветрами камней - как слоеный пирог. Замираю. Жалею, что нет фотоаппарата… Бегу вдоль склона. Сплошное нагромождение скальных выходов с торчащими каменными глыбами. Слышал, скалу называют «Крылья дракона», а эти камни-исполины – его громадным хвостом. Он тянется по склону почти на километр! Карабкаюсь к заветному КП (контрольному пункту – прим. авт.), что виднеется около юной сосенки… На финише узнаю, что «Крылья дракона» - это древнее место силы. Вот и подумал - откуда у меня силушка взялась добежать, - вспоминает давний случай один из лучших ориентировщиков Южного Урала, мастер спорта Виталий Зорин, - А спустя годы дочка Ульяна и сын Сергей, бегая с картой и компасом в тех краях близ Слюдорудника, тоже с придыханием рассказывали мне и о причудливых скалах, и крутых вершинах, и коридорах, и пещерах. Теперь уже дети открывают для себя удивительный мир спортивного ориентирования.

ГАРМОНИЯ МЫСЛИ И ДВИЖЕНИЯ

По словам директора всесезонного спортивно-туристического центра "Провинция" Андрея Акимова, ежегодно в Слюдорудник приезжает 25 тысяч гостей. Это те, кто путешествует по проложенным туристическим маршрутам, спортсмены-ориентировщики, в поисках КП, избегавшие все окрестные горы и долины, представители других летних и зимних видов спорта. В год здесь проводится до трех десятков региональных и всероссийских соревнований, включая чемпионаты и первенства страны! Сейчас в этом районе нарисованы десятки различных спортивных карт!

Кстати, именно в Кыштыме, при поддержке клуба "Роза ветров" впервые в современной истории России на Урале провели международные соревнования - финал Кубка мира 2003 года по ориентированию.

Не случайно, именно проект "Провинция" стал обладателем гранта от Фонда президентских грантов на реализацию проекта "Ориентирование - гармония мысли и движения".

Суть программы довольно проста и будет понятна всем гостям "Провинции". На полигоне - местности около поселка, будут установлены десятки стационарных контрольных пунктов со станциями электронной отметки. Все желающие бесплатно получают карту, электронный чип и компас, и выбирают для прохождения или поход по маркировке, или дистанцию для начинающих, или для опытных спортсменов. На двух последних трассах можно будет самостоятельно менять уровень сложности и последовательность прохождения КП. Система электронной отметки SFR, - отечественного производства, означает то, что после финиша каждому будет выдаваться распечатка-сертификат с результатом и временной "расшифровкой" прохождения всех отрезков.

- Ориентирование - один из самых популярных и массовых видов спорта в мире, имеющих также и военно-прикладное значение. Рееализация таких проектов при поддержке президентского гранта позволит приобщить людей к пониманию этой интереснейшей, азартной и увлекательной дисциплины, где сочетается физическая нагрузка и умственная работа. На этой площадке смогут проводить занятия и соревноваться школьные классы, студенческие группы, подготовленные спортсмены, - отмечает Андрей Акимов.